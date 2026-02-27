Cabo do PM é baleado e bandido morto em troca de tiros em Salvador

Siga o A TARDE no Google

A ocorrência foi registrada na Rua das Flores - Foto: Ilustrativa | Pixabay

Um cabo do Batalhão Gêmeos, da Polícia Militar da Bahia (PMBA), foi baleado na manhã desta sexta-feira, 27, durante uma operação no bairro de Pernambués, em Salvador.

A ocorrência foi registrada na Rua das Flores. De acordo com a TV Record, o militar foi atingido no joelho, socorrido e encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos. A saúde do policial é estável.

Um suspeito envolvido na troca de tiros com equipes policiais também foi atingido durante o confronto, foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A região segue cercada pela Polícia Militar, que realiza buscas para localizar outros integrantes do grupo envolvido na ação.