Cabula e outros 11 bairros ficam sem energia nesta quarta (04/11)

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Cabula e outros 11 bairros de Salvador vão ficar sem energia elétrica nesta quarta-feira, 4, devido a um corte de energia temporário. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pelo serviço, as pausas ocorrerão entre 8h e 17h.

Durante o período, também serão afetados Areia Branca, Boa Vista de São Caetano, Boca da Mata de Valéria, Ceasa, Centro – Bom Jesus dos Passos, Imbuí, Nazaré, Paripe, Saboeiro, São Cristóvão e Valéria.

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A Neoenergia afirma que suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica. Os serviços são informados antecipadamente.

Confira trechos com falta de energia em Salvador:

Areia Branca - 10h às 16h

Rua do Casarão, 1.

Rua Direta do Capelão, 103 e 380.

Rua 2 de Julho, 9099.

Boa Vista de São Caetano - 10h às 16h

Travessa 1 Wilson Teixeira, 162.

Boca da Mata de Valéria - 8h às 17h

Rodovia BA-528, 30, 103, 24, 20, 18, 17, 2, 3, 1, 7, 4, 9, 8 e 13.

Cabula - 10h às 16h

Rua Silveira Martins, 3596, 18 e 2873.

Ceasa - 10h às 16h

Estrada das Pedreiras, 526.

Rodovia BA-526, 7208.

Centro – Bom Jesus dos Passos - 10h às 16h

Rua da Chapada.

Imbuí - 9h30 às 15h30

Rua das Patativas, 725 e 750.

Nazaré - 10h às 16h

Praça Conselheiro Almeida Couto, 750.

Paripe - 8h às 17h

Rua Paraná, 92.

Saboeiro - 10h às 16h

Beco da Coruja, 157, 159, 177, 114, 900, 152, 361 e 175.

Vila Joaquim, 151, 32 e 138.

Rua da Vitória, 175 e 9998.

Travessa 3 Vila Joaquina, 9654.

Rua Silveira Martins, 4170, 48, 44, 3997 e 3596.

Alameda Zulmira Ferreira, 42.

São Cristóvão - 10h às 16h

Rodovia BA-526, 66 e 6.

Valéria - 8h às 17h

Rua da Paz, 20, 10 e 18.

Rua Jardim Novo Horizonte, 13 e 31.

Rua Luís Eduardo Magalhães, 5.

Entenda a falta de energia em Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: