SALVADOR
Cabula e outros 11 bairros ficam sem energia nesta quarta (04/11)
Suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica
Cabula e outros 11 bairros de Salvador vão ficar sem energia elétrica nesta quarta-feira, 4, devido a um corte de energia temporário. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pelo serviço, as pausas ocorrerão entre 8h e 17h.
Durante o período, também serão afetados Areia Branca, Boa Vista de São Caetano, Boca da Mata de Valéria, Ceasa, Centro – Bom Jesus dos Passos, Imbuí, Nazaré, Paripe, Saboeiro, São Cristóvão e Valéria.
A Neoenergia afirma que suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica. Os serviços são informados antecipadamente.
Confira trechos com falta de energia em Salvador:
Areia Branca - 10h às 16h
- Rua do Casarão, 1.
- Rua Direta do Capelão, 103 e 380.
- Rua 2 de Julho, 9099.
Boa Vista de São Caetano - 10h às 16h
- Travessa 1 Wilson Teixeira, 162.
Boca da Mata de Valéria - 8h às 17h
- Rodovia BA-528, 30, 103, 24, 20, 18, 17, 2, 3, 1, 7, 4, 9, 8 e 13.
Cabula - 10h às 16h
- Rua Silveira Martins, 3596, 18 e 2873.
Ceasa - 10h às 16h
- Estrada das Pedreiras, 526.
- Rodovia BA-526, 7208.
Centro – Bom Jesus dos Passos - 10h às 16h
- Rua da Chapada.
Imbuí - 9h30 às 15h30
- Rua das Patativas, 725 e 750.
Nazaré - 10h às 16h
- Praça Conselheiro Almeida Couto, 750.
Paripe - 8h às 17h
- Rua Paraná, 92.
Saboeiro - 10h às 16h
- Beco da Coruja, 157, 159, 177, 114, 900, 152, 361 e 175.
- Vila Joaquim, 151, 32 e 138.
- Rua da Vitória, 175 e 9998.
- Travessa 3 Vila Joaquina, 9654.
- Rua Silveira Martins, 4170, 48, 44, 3997 e 3596.
- Alameda Zulmira Ferreira, 42.
São Cristóvão - 10h às 16h
- Rodovia BA-526, 66 e 6.
Valéria - 8h às 17h
- Rua da Paz, 20, 10 e 18.
- Rua Jardim Novo Horizonte, 13 e 31.
- Rua Luís Eduardo Magalhães, 5.
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Entenda a falta de energia em Salvador
A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.
Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.
Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.
Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.
Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?
Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.
No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações:
- Evite abrir a geladeira e o freezer: isso ajuda a conservar a temperatura interna e os alimentos por mais tempo;
- Programe suas atividades: se você precisa de energia elétrica para trabalhar ou realizar atividades, ajuste seus horários para evitar imprevistos durante o período de manutenção.