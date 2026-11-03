Carro capota em Pernambués e via segue interditada em Salvador

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Um carro capotou nesta terça-feira, 3, no bairro de Pernambués, em Salvador.



O acidente afetou o trânsito na região, e a via permanece interditada, sem liberação para a circulação de veículos até o momento.





Procurada pelo portal A TARDE, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que equipes estavam em deslocamento para atender à ocorrência. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente nem sobre o estado de saúde da vítima.

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Confira o vídeo: