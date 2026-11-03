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Carro capota em Pernambués e via segue interditada em Salvador

Confira o vídeo de como ficou o estado do carro

Evellyn Teixeira
Por
Um carro capotou no bairro de Pernambués
Um carro capotou no bairro de Pernambués - Foto: reprodução redes sociais

Um carro capotou nesta terça-feira, 3, no bairro de Pernambués, em Salvador.

O acidente afetou o trânsito na região, e a via permanece interditada, sem liberação para a circulação de veículos até o momento.

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Procurada pelo portal A TARDE, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que equipes estavam em deslocamento para atender à ocorrência. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente nem sobre o estado de saúde da vítima.

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Confira o vídeo:

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