SALVADOR
Carro capota em Pernambués e via segue interditada em Salvador
Confira o vídeo de como ficou o estado do carro
Um carro capotou nesta terça-feira, 3, no bairro de Pernambués, em Salvador.
O acidente afetou o trânsito na região, e a via permanece interditada, sem liberação para a circulação de veículos até o momento.
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Procurada pelo portal A TARDE, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que equipes estavam em deslocamento para atender à ocorrência. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente nem sobre o estado de saúde da vítima.