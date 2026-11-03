Feijão, arroz e carne registram alta de preços em Salvador em outubro

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A cesta básica ficou 1,63% mais cara em Salvador no mês de outubro. Com a alta, o conjunto de alimentos passou a custar R$ 618, 42, segundo levantamento da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

Ao todo, os principais alimentos do almoço do soteropolitano, feijão, arroz, carnes, farinha de mandioca, tomate e cebola, apresentaram alta de 7% e foram responsáveis por39,88% do valor total da cesta básica no mês de outubro.



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Comparado com o mês anterior, a cesta básica apresentou um aumento nominal de aproximadamente R$ 9,92. A pesquisa foi baseada em 3.366 cotações de preços realizadas em 87 estabelecimentos comerciais de Salvador.

Quais alimentos registraram aumento de preço em Salvador?

Em outubro, dos 25 produtos disponíveis na cesta básica de Salvador, 13 registraram aumento nos preços. Entre os alimentos que apresentaram aumento estão:

Tomate (25,76%)

Macarrão (25,11%)

Cebola (20,95%)

Arroz (7,08%)

Linguiça calabresa (6,86%)

Carne de segunda (5,87%)

Carne de primeira (5,64%)

Queijo prato (5,30%)

Frango (2,82%)

Açúcar cristal (2,08%)

Óleo de soja (2,08%)

Pão francês (0,84%)

Queijo muçarela (0,09%)

De acordo com o economista da SEI Denilson Lima, os principais fatores que contribuíram para a inflação dos alimentos são as condições climáticas, principalmente a ocorrência de chuvas e de temperaturas mais amenas nas regiões produtoras, além das oscilações na oferta e na demanda.

O especialista ainda destaca que os principais aumentos ocorreram no tomate (25,76%), no macarrão (25,11%) e na cebola (20,95%). Enquanto o flocão de milho (-23,08%) e a batata inglesa (-14,85%), registraram as maiores quedas no mês.

Quais alimentos apresentaram redução no preço?

Os alimentos da refeição matinal, formado por café, leite, açúcar, pão, manteiga, queijos e flocão de milho, diminuiu 0,49% e foi responsável por 34,61% do valor da cesta.

Além do flocão e da batata inglesa, outros 10 produtos apresentaram redução, sendo eles: