Caminho das Árvores e mais: sete bairros ficam sem energia nesta quinta (29/10)

Siga o A TARDE no Google

Caminho das Árvores e outros seis bairros de Salvador vão ficar sem energia nesta quinta-feira, 29, devido à suspensão programada no fornecimento. A Neoenergia Coelba, entidade responsável pela distribuição do serviço, alerta que as pausas ocorrerão entre 9h às 16h, de forma gradual.

Ao longo do dia, também serão afetados Acupe de Brotas, Caixa d’Água, Capelinha, Jaguaripe, Piatã e São Caetano.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda segundo a Neoenergia, suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica, mas os serviços são informados antecipadamente.

Confira trechos de bairros sem energia em Salvador:

Acupe de Brotas

Endereços afetados: Ladeira do Acupe, 924.

Horário: 23h às 05h

Caixa d’Água

Endereços afetados: Rua Saldanha Marinho, 183.

Horário: 23h às 05h



Caminho das Árvores

Endereços afetados: Rua Alceu Amoroso Lima, 314, 276, 470, 440, 31, 33, 786 e 604; Rua Coronel Almerindo Rehem, 126 e 82; Avenida Tancredo Neves, 1033, 1189, 1543 e 2227; Rua Frederico Simões, 153; Rua Professor Milton Cayres de Brito, 1160 e 69.

Horário: 23h às 05h



Capelinha

Endereços afetados: Rua Capelinha de São Caetano, 190; Rua Desembargador José Manoel Viana Castro.

Horário: 10h às 16h



Jaguaripe

Endereços afetados: Rua Deraldo Motta, 585, 380 e 58.

Horário: 10h às 16h



Piatã

Endereços afetados: Rua da Gratidão, 291; Rua Deraldo Motta, 3, 54, 157, 1, 2 e 298.

Horário: 10h às 16h



São Caetano

Endereços afetados: Rua Desembargador José Manoel Viana de Castro, 118, 119, 11, 40, 12 e 15; Rua Tenente José Rocha Filho, 25, 27, 30, 31, 12, 28 e 29; Travessa Desembargador Viana de Castro, 84, 29, 25, 184, 382, 180, 93, 109, 14, 62 e 107; Travessa 1 Desembargador Viana de Castro, 86 e 79; Avenida Santa Cruz, 40.

Horário: 10h às 16h

Entenda a falta de energia em Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações:

Evite abrir a geladeira e o freezer: isso ajuda a conservar a temperatura interna e os alimentos por mais tempo;

Programe suas atividades: se você precisa de energia elétrica para trabalhar ou realizar atividades, ajuste seus horários para evitar imprevistos durante o período de manutenção.