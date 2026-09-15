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Carreta pega fogo após explosão em Salvador; veja vídeo

Incidente aconteceu nesta terça-feira, 15, em frente a um condomínio

Edvaldo Sales
Por
| Atualizada em
Incidente aconteceu nesta terça-feira, 15, em frente a um condomínio
Incidente aconteceu nesta terça-feira, 15, em frente a um condomínio - Foto: Leitor | A TARDE

Uma carreta pegou fogo após uma pequena explosão na Avenida Orlando Gomes, no bairro de Piatã, em Salvador. O incidente aconteceu nesta terça-feira, 15, em frente ao Condomínio Solaris Residências.

Vídeos enviados ao portal A TARDE mostram o veículo em chamas, aparentemente destruído e com bastante fumaça. Até o momento, não há registros de feridos.

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Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o fogo já foi debelado.

O órgão disse que veículo está na faixa da direita e não interfere na fluidez do trânsito. A carreta pegou fogo no sentido à Avenida Luís Viana Filho, a Paralela, próximo ao Senai Cimatec.

Sem informações da causa e de feridos”, afirmou a Transalvador.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia solicitando mais informações e aguarda retorno.

Veja vídeos da carreta em chamas:

Matéria em atualização.

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Incêndio Piatã Salvador

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