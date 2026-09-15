Carreta pega fogo após explosão em Salvador; veja vídeo

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Uma carreta pegou fogo após uma pequena explosão na Avenida Orlando Gomes, no bairro de Piatã, em Salvador. O incidente aconteceu nesta terça-feira, 15, em frente ao Condomínio Solaris Residências.

Vídeos enviados ao portal A TARDE mostram o veículo em chamas, aparentemente destruído e com bastante fumaça. Até o momento, não há registros de feridos.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o fogo já foi debelado.

O órgão disse que veículo está na faixa da direita e não interfere na fluidez do trânsito. A carreta pegou fogo no sentido à Avenida Luís Viana Filho, a Paralela, próximo ao Senai Cimatec.

“Sem informações da causa e de feridos”, afirmou a Transalvador.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia solicitando mais informações e aguarda retorno.

Veja vídeos da carreta em chamas:

Matéria em atualização.