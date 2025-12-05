AÇÃO GRATUITA
Cartório de Salvador promove ação gratuita de orientação sobre autocuratela
Ação orienta a população sobre prevenção, autonomia e lavratura de escrituras de autocuratela
Por Redação
O 12º Cartório de Notas de Salvador realiza, na próxima sexta-feira, 12, uma ação especial de atendimento gratuita voltada à autocuratela - instrumento jurídico que permite a qualquer pessoa, ainda capaz, definir antecipadamente quem será responsável por seus cuidados e decisões caso venha a enfrentar alguma incapacidade.
A iniciativa, que acontecerá das 8h às 12h, é parte do mutirão nacional e ganha força após o recente Provimento nº 206/2025 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que torna obrigatória a análise dessas escrituras pelos juízes ao definirem curadores.
A tabeliã Conceição Gaspar destaca que o tema, embora essencial, ainda é pouco conhecido pela população. “A autocuratela é uma das formas mais eficazes de proteger idosos e pessoas vulneráveis. Ela preserva autonomia, evita abusos, organiza as relações familiares e garante que a vontade da pessoa seja respeitada de maneira segura e juridicamente válida”, afirma ela.
Ainda segundo a tabeliã, muitas famílias só procuram ajuda quando o problema já se instalou, geralmente após um episódio abrupto de perda de capacidade, sem qualquer manifestação prévia da pessoa afetada.
“Quando isso acontece, a escolha do curador recai sobre terceiros, e as decisões são tomadas sem referência clara da vontade da pessoa. A autocuratela evita isso. É um ato de cuidado, prevenção e dignidade”, reforça.
O que será oferecido na ação
Durante o atendimento, a equipe do cartório fará orientações individualizadas para esclarecer dúvidas e informar o público sobre:
- funcionamento da autocuratela;
- quem pode ser nomeado curador;
- documentos necessários;
- diferenças entre autocuratela, curatela, diretivas antecipadas de vontade e testamento vital;
- lavratura da escritura para quem já estiver com a documentação completa.
Por que a autocuratela importa?
A autocuratela funciona como um “plano jurídico de proteção”, permitindo que o próprio cidadão defina como serão tratadas questões pessoais, patrimoniais e de saúde no futuro. Com o Provimento 206/2025 do CNJ, seu peso jurídico foi ampliado, já que os juízes devem considerar expressamente a escritura ao analisar processos de curatela, medida que reduz conflitos familiares e acelera decisões judiciais.
Para Conceição Gaspar, essa mudança consolida um avanço essencial na proteção da pessoa idosa.
“Estamos vendo um envelhecimento acelerado da população, e a autonomia precisa ser preservada. A autocuratela é uma ferramenta de cuidado antecipado, que evita conflitos, protege a dignidade e garante que cada pessoa tenha o direito de decidir sobre seu futuro”, conclui.
Leia Também:
Ação aberta ao público
O atendimento será por ordem de chegada, na sede do 12º Cartório de Notas de Salvador, localizado na Rua Território do Amapá, 220 – Pituba. A atividade é voltada especialmente para:
- idosos;
- familiares;
- cuidadores;
- pessoas com doenças progressivas;
- qualquer adulto que deseje organizar sua vida civil preventivamente.
A participação é gratuita, e quem levar a documentação necessária poderá lavrar a escritura no mesmo dia.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes