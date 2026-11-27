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Quem pretende aproveitar o último fim de semana de novembro em Salvador deve encontrar dias de sol, calor e algumas mudanças no tempo.

Entre esta sexta-feira, 27, e o domingo, 29, há previsão de chuvas rápidas e isoladas, mas sem grandes volumes. As temperaturas ficam entre 25°C e 30°C, e a sensação térmica pode chegar aos 34°C.

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Sexta-feira, 27: tempo seco e índice UV muito alto

Nesta sexta-feira, 27, a capital baiana tem dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, mantendo a nebulosidade durante a noite, mas sem previsão de chuva 0,0 mm.

As temperaturas variam entre mínima de 25°C e máxima de 29°C, com sensação térmica de 28°C a 33°C. A umidade relativa do ar fica entre 71% e 86%, e os ventos sopram de leste-sudeste a 13 km/h, com rajadas de até 27 km/h. O índice UV está em nível muito alto, o sol se põe às 17h45 e a lua segue na fase cheia.

Sábado, 28: névoa ao amanhec r e sensação de 34°C

No sábado, 28, o dia começa com névoa ao amanhecer, seguido de sol com algumas nuvens durante o dia e noite de poucas nuvens. O volume de chuva previsto é baixo, de apenas 0,4 mm, com 57% de chance de precipitação.

Os termômetros marcam mínima de 26°C e máxima de 29°C, enquanto a sensação térmica sobe e varia entre 28°C e 34°C. A umidade relativa do ar oscila de 71% a 83%, e os ventos sopram de leste a 15 km/h, com rajadas que atingem 30 km/h.

Domingo, 29: pancadas rápidas de manhã e máxima de 30°C

Para o domingo, 29, a meteorologia indica sol com pancadas rápidas de chuva pela manhã, acumulando 0,2 mm, com 47% de probabilidade, muitas nuvens à tarde e tempo firme à noite.

O calor ganha um pouco mais de força, com mínima de 26°C e máxima de 30°C, mantendo a sensação térmica entre 28°C e 34°C.

A umidade do ar varia de 69% a 83%, os ventos sopram na direção leste-nordeste a 15 km/h, com rajadas mais intensas de até 33 km/h, e o pôr do sol ocorre às 17h46.