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O mau tempo voltou à Salvador nesta segunda-feira, 16, e gerou 37 ocorrências na capital baiana, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal). Entre as principais solicitações estão as ameaças de desabamento, com 21 registros. A região da Liberdade concentrou o maior número desse tipo de ocorrência, com cinco chamadas.

Além das ameaças de desabamento, também foram registradas ameaças de deslizamento, árvores ameaçando cair e deslizamentos de terra. Cajazeiras concentrou o maior número de ameaças de deslizamento e de deslizamentos de terra, com três registros em cada categoria. Confira ocorrências em Salvador.

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Quais foram os bairros que mais choveram em Salvador?

De acordo com a Codesal, nesta segunda-feira, 16, o maior acumulado de chuva foi de 32,2 milímetros (mm), registrado nas estações de monitoramento da Liberdade – Vila Sabiá, Castelo Branco e Cajazeiras VII.

Na última hora, conforme boletim atualizado às 18h30, Plataforma registrou o maior volume de chuva, com 7 mm. Confira os locais com os maiores acumulados no período:

Plataforma: 7 mm;

Pituba – Parque da Cidade: 6,6 mm;

Base Naval de Aratu: 5,8 mm;

Fazenda Coutos: 5,6 mm;

Pirajá: 4,4 mm;

São Tomé de Paripe: 3,6 mm;

Engenho Velho de Brotas: 3,2 mm;

Castelo Branco: 2,8 mm;

Liberdade – Vila Sabiá: 2,8 mm;

Santa Luzia: 2,4 mm.

Codesal emite alerta de chuva por SMS

A Codesal também emitiu um alerta por SMS para os moradores de Salvador sobre a continuidade das chuvas. A mensagem informa a possibilidade de precipitações moderadas a fortes, com risco de alagamentos e deslizamentos de terra.

Em caso de emergência, a orientação do órgão é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. A ligação é gratuita.

Codesal emite alerta por SMS em Salvador - Foto: Divulgação

Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Até esta terça-feira, 17, Salvador deve ter chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de ventos intensos. Segundo a Codesal, a condição é favorecida por um sistema de baixa pressão associado a uma frente fria sobre o Oceano Atlântico.

A partir de quarta-feira, 18, a tendência é de diminuição das chuvas, devido à atuação de uma massa de ar quente e seca.

Confira a previsão: