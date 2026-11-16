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Chuvas causam 21 ameaças de desabamento em Salvador; veja ocorrências
Codesal emitiu alerta por SMS para a população sobre a continuidade das chuvas na capital baiana
O mau tempo voltou à Salvador nesta segunda-feira, 16, e gerou 37 ocorrências na capital baiana, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal). Entre as principais solicitações estão as ameaças de desabamento, com 21 registros. A região da Liberdade concentrou o maior número desse tipo de ocorrência, com cinco chamadas.
Além das ameaças de desabamento, também foram registradas ameaças de deslizamento, árvores ameaçando cair e deslizamentos de terra. Cajazeiras concentrou o maior número de ameaças de deslizamento e de deslizamentos de terra, com três registros em cada categoria. Confira ocorrências em Salvador.
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De acordo com a Codesal, nesta segunda-feira, 16, o maior acumulado de chuva foi de 32,2 milímetros (mm), registrado nas estações de monitoramento da Liberdade – Vila Sabiá, Castelo Branco e Cajazeiras VII.
Na última hora, conforme boletim atualizado às 18h30, Plataforma registrou o maior volume de chuva, com 7 mm. Confira os locais com os maiores acumulados no período:
- Plataforma: 7 mm;
- Pituba – Parque da Cidade: 6,6 mm;
- Base Naval de Aratu: 5,8 mm;
- Fazenda Coutos: 5,6 mm;
- Pirajá: 4,4 mm;
- São Tomé de Paripe: 3,6 mm;
- Engenho Velho de Brotas: 3,2 mm;
- Castelo Branco: 2,8 mm;
- Liberdade – Vila Sabiá: 2,8 mm;
- Santa Luzia: 2,4 mm.
Codesal emite alerta de chuva por SMS
A Codesal também emitiu um alerta por SMS para os moradores de Salvador sobre a continuidade das chuvas. A mensagem informa a possibilidade de precipitações moderadas a fortes, com risco de alagamentos e deslizamentos de terra.
Em caso de emergência, a orientação do órgão é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. A ligação é gratuita.
Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana
Até esta terça-feira, 17, Salvador deve ter chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de ventos intensos. Segundo a Codesal, a condição é favorecida por um sistema de baixa pressão associado a uma frente fria sobre o Oceano Atlântico.
A partir de quarta-feira, 18, a tendência é de diminuição das chuvas, devido à atuação de uma massa de ar quente e seca.
Confira a previsão:
- Terça-feira (17/11): 90% de probabilidade de chuva, ventos de 30 km/h e temperaturas entre 23°C e 31°C.
- Quarta-feira (18/11): 70% de probabilidade de chuva, ventos de 35 km/h e temperaturas entre 24°C e 32°C.
- Quinta-feira (19/11): 40% de probabilidade de chuva, ventos de 36 km/h e temperaturas entre 24°C e 32°C.
- Sexta-feira (20/11): 30% de probabilidade de chuva, ventos de 36 km/h e temperaturas entre 23°C e 32°C.
- Sábado (21/11): 20% de probabilidade de chuva, ventos de 34 km/h e temperaturas entre 23°C e 33°C.
- Domingo (22/11): 20% de probabilidade de chuva, ventos de 38 km/h e temperaturas entre 23°C e 32°C.