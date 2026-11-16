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As 32 linhas de ônibus que tiveram seus itinerários alterados na manhã desta segunda-feira, 16, na região da Avenida Sete de Setembro, em Salvador, voltaram a circular pelo trajeto original por volta das 12h30.



A mudança havia sido adotada após a queda de parte de um andaime instalado na fachada do Palácio da Aclamação, no Campo Grande.

Queda de andaime foi provocada por ventos fortes

A queda de parte da estrutura metálica foi atribuída aos fortes ventos registrados durante a madrugada, segundo a Construtora e Incorporadora Squadro, responsável pela obra. Não houve feridos, e os trabalhos estavam paralisados no momento do acidente.

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O episódio ocorreu a cinco dias da abertura da primeira etapa do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Salvador, prevista para 21 de novembro. A construtora informou que o cronograma de inauguração permanece mantido.





Linhas utilizaram rota alternativa

Durante a interdição do trecho, na altura do Passeio Público, os coletivos foram desviados pelo Vale do Canela. No percurso provisório, os veículos passaram pela Rua Gamboa de Baixo e pela Rua Banco dos Ingleses, seguindo até o Campo Grande, onde retomavam seus itinerários.