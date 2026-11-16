NORMALIZOU!
Mais de 30 linhas de ônibus retomam circulação no Campo Grande
Caso aconteceu após queda de andaime provocada por ventos fortes em Salvador
As 32 linhas de ônibus que tiveram seus itinerários alterados na manhã desta segunda-feira, 16, na região da Avenida Sete de Setembro, em Salvador, voltaram a circular pelo trajeto original por volta das 12h30.
A mudança havia sido adotada após a queda de parte de um andaime instalado na fachada do Palácio da Aclamação, no Campo Grande.
Queda de andaime foi provocada por ventos fortes
A queda de parte da estrutura metálica foi atribuída aos fortes ventos registrados durante a madrugada, segundo a Construtora e Incorporadora Squadro, responsável pela obra. Não houve feridos, e os trabalhos estavam paralisados no momento do acidente.
O episódio ocorreu a cinco dias da abertura da primeira etapa do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Salvador, prevista para 21 de novembro. A construtora informou que o cronograma de inauguração permanece mantido.
Leia Também:
Linhas utilizaram rota alternativa
Durante a interdição do trecho, na altura do Passeio Público, os coletivos foram desviados pelo Vale do Canela. No percurso provisório, os veículos passaram pela Rua Gamboa de Baixo e pela Rua Banco dos Ingleses, seguindo até o Campo Grande, onde retomavam seus itinerários.