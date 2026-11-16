Problemas de mobilidade em Salvador são os mesmos há 20 anos, mesmo com novos modais

Com investimentos que ultrapassam R$ 13 bilhões nos últimos anos, Salvador passou a contar com metrô, BRT, VLT -ainda em implantação- e diversas intervenções viárias. Apesar da chegada de diferentes modais, a capital baiana continua enfrentando congestionamentos e dificuldades de circulação.

Afinal, por que a ampliação da variedade de transporte e as grandes obras ainda não foram suficientes para resolver os problemas de mobilidade? É o que o A TARDE busca esclarecer em mais uma matéria da série de reportagens "Trânsito e a realidade do caos".

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os desafios vão além da infraestrutura: falta integração entre os sistemas de transporte, investimentos em mobilidade ativa e planejamento urbano que acompanhe o crescimento da cidade.

Problemas de mobilidade são os mesmos há 20 anos

A dificuldade de circulação em Salvador não é um problema recente. Uma entrevista concedida pelo doutor em Engenharia de Transportes Juan Moreno ao A TARDE, em 2008, já apontava desafios que, segundo o especialista, continuam presentes na capital baiana. Na ocasião, Moreno defendeu a priorização do transporte coletivo de massa.

Foto: Cedoc A Tarde

Em outra reportagem publicada pelo jornal, em julho daquele ano, ele analisou intervenções viárias na região do Iguatemi e chamou atenção para a concentração de empreendimentos e veículos.

“Não se pode pensar que os centros empresariais e residenciais vão ajudar a resolver o problema do tráfego só porque algumas pessoas vão morar e trabalhar no mesmo lugar. O Iguatemi vai continuar sendo um local de passagem indispensável, e a Paralela já é a via estratégica mais importante da cidade, que estrutura o novo centro comercial metropolitano”.

Foto: Cedoc A Tarde

Ao comparar o cenário daquela época com o atual, Moreno aponta quatro problemas que permanecem:

A baixa qualidade do transporte coletivo por ônibus;

o crescimento do uso do automóvel;

a falta de investimentos para pedestres e ciclistas;

a ausência de integração entre o planejamento do transporte e o desenvolvimento urbano.

“O sistema de transporte por ônibus tinha um baixo desempenho naquela época e permanece, apesar dos investimentos realizados. Na época, tinha o crescimento alarmante do uso do automóvel na cidade, o qual agora também se manifesta a partir do uso intensivo da mobilidade por aplicativo. Não existiam iniciativas para o transporte não motorizado na cidade ou qualquer investimento para pedestres e ciclistas”, lembrou.

Apesar dos problemas que persistiram e até cresceram com o passar do tempo, Juan também pontuou as ações que saíram do papel, como o PAC de Mobilidade e os investimentos federais que chegaram à cidade que viabilizaram a implementação do metrô.

"Foi implementado o BRT e agora temos o VLT que está em andamento. Então houve investimentos importantes quanto a redes de transporte, a construção e a implantação", afirmou Juan Moreno.

Na avaliação do engenheiro, mesmo com avanços, parte das propostas discutidas naquele período avançou pouco. Ele cita como exemplo a implantação de corredores exclusivos e preferenciais para ônibus, previstos no Plano de Mobilidade de Salvador, de 2017.

"Aproximadamente 20% a 25% dessa malha foi implementada nos últimos 10 anos, o qual é muito pouco. Deveríamos ter uma rede densa de corredores que deem preferência ao transporte público e tendo velocidade iria a captar demanda, porque o que ocorre atualmente é que os usuários não usam o transporte público porque não é atrativo", enfatizou.

Moreno também critica a falta de integração entre o planejamento do transporte e o crescimento urbano. Para ele, a expansão de empreendimentos imobiliários e comerciais sem articulação com a oferta de transporte público estimula o uso do automóvel.

“Por um lado, se está construindo uma rede de transporte. Por outro lado, a cidade cresce: shoppings, igrejas, empreendimentos imobiliários, condomínios fechados, que incentivam o uso do automóvel. Não há uma política integrada de transporte e uso do solo, ou seja, uma política que integre os investimentos em transporte público com o crescimento urbano da cidade”, pontuou.

BRT ajudou a melhorar a mobilidade?

Nesse debate, entra o BRT, inaugurado em 2020 e incorporado ao sistema de transporte público de Salvador. O modal utiliza ônibus de trânsito rápido, com corredores exclusivos e integração com o metrô e os ônibus convencionais.

De acordo com o secretário Pablo Souza, a implantação do sistema também trouxe soluções para a circulação na cidade. Ele afirma que a estratégia da prefeitura é ampliar a oferta de transporte coletivo nos locais que não são atendidos pelo metrô.

"Ele veio com uma série de soluções, de elevados para a gente poder evitar, por exemplo, o que acontece na Paralela, para promover os retornos, porque a gente precisava de mais retornos naquela região [...] Nossa filosofia quando a gente vai adotar a expansão da rede de ônibus, é onde o metrô não está chegando, a gente chega com quem pode oferecer de melhor", destacou o titular de Mobilidade.

O especialista em engenharia de transportes, urbanista e professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Lázaro Carvalho, no entanto, questiona o custo das estruturas elevadas construídas para o funcionamento do BRT. Para ele, os investimentos poderiam ter sido distribuídos de maneira mais equilibrada entre diferentes modais.

“Ficou o BRT mais caro do mundo, porque gastou muito com elevado. Não são só os viadutos transversais que eram necessários. Por que não distribuir melhor os recursos em vez de gastar muito nesses elevados concentrados em poucos quilômetros? Eu acredito que poderia ter uma melhor estratégia nesse sentido”, avalia.

A afirmação sobre o custo do BRT é uma avaliação do especialista. A discussão, segundo ele, deve considerar não apenas a infraestrutura construída, mas também a capacidade de oferecer alternativas eficientes para quem utiliza o transporte público.

Trânsito em Salvador, sentido Lauro de Freitas - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Como Salvador pode amenizar o problema?

Uma das estratégias da prefeitura está pautada no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), que prevê estimular o comércio e o uso misto para aproximar moradia, trabalho e serviços, reduzindo deslocamentos e revitalizando os espaços públicos.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, o planejamento é uma oportunidade de dialogar com a sociedade. A discussão já ocorre em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

“Muita gente quer ir no médico, quer ir no dentista, no advogado, utilizar serviços urbanos ou até mesmo trabalhar no seu dia a dia, e se dirigem até essa região central da cidade. Então a nossa intenção é contribuir positivamente nesses debates do PDDU, para que a gente possa ter um novo eixo de desenvolvimento na região de Pituaçu”, destacou.

O titular da pasta pontuou que a região de Patamares já registra crescimento habitacional e pode funcionar como alternativa para aproximar moradia e atividades cotidianas.

“A gente está num momento interessante do PDDU, para que o município identifique alternativas de uso misto naquela região da área de Pituaçu, de todo aquele crescimento de vetor urbano que a gente tem na cidade”, disse.

Além disso, há uma estratégia em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo para revitalizar 50 casarões antigos na região do Comércio e transformá-los em unidades habitacionais, preferencialmente destinadas a servidores públicos.

“Esse movimento vai contribuir também com mobilidade, porque quando a gente faz uma diversificação de uso do espaço urbano, a pessoa que morava em algum outro bairro que precisa acessar os principais corredores, trazendo uma contribuição para o trânsito, ela vai ter ali uma oportunidade de residir próximo ao seu trabalho, de ir caminhando ou de usar alguma das opções que a gente já tem disponíveis naquele entorno”, explicou.

No corredor da Orla, a prefeitura destaca intervenções relacionadas ao BRS, sistema de transporte coletivo que prevê pontos de pré-embarque para facilitar o acesso dos passageiros. Entre as ações citadas pelo secretário estão as ligações na Avenida Dorival Caymmi, intervenções na Orla de Pituaçu, nas proximidades do antigo Clube do Bahia e no Jardim de Alah.

“Do ponto de vista do sistema viário mais central da cidade, a gente tem hoje alguns gargalos que a prefeitura está com projetos para poder enfrentá-los”, destacou Pablo.

As obras buscam melhorar a circulação de veículos e o acesso ao transporte coletivo. Ainda assim, a discussão sobre a capacidade dessas intervenções de resolver os congestionamentos permanece.

Investimento no transporte público e mobilidade ativa

Para Juan Moreno, a melhoria da mobilidade também depende de garantir condições para que as pessoas consigam chegar aos sistemas de transporte público pois, mesmo quando o passageiro escolhe o metrô, o BRT, o VLT ou o ônibus, precisa caminhar até uma estação ou ponto de embarque.

"Está muito difícil caminhar em Salvador. Precisamos ônibus elétricos, ok, mas também necessitamos de muito investimento em calçadas. As pessoas caminham para usar o metrô BRT, VLT e ônibus e o estado das calçadas é um desincentivo.

O engenheiro defende que a mobilidade seja planejada considerando todo o caminho do passageiro, e não apenas o trajeto realizado dentro dos veículos. Para isso, aponta a necessidade de investir em calçadas, ciclovias, acessibilidade e estruturas de transporte vertical, como elevadores e planos inclinados, que facilitem a conexão entre bairros e estações.

“Precisamos integrar os modos de transporte de alta capacidade com o sistema de transporte coletivo por ônibus, a bicicleta, o pedestre e o transporte vertical”, afirma Juan Moreno.

Ele também relaciona os congestionamentos à concentração de empregos e serviços em determinadas regiões, especialmente no entorno do Iguatemi e do centro da capital. Na avaliação dele, descentralizar as atividades econômicas e urbanas, utilizando as estações de metrô como referência para novos polos de desenvolvimento, pode reduzir a necessidade de deslocamentos longos.

Lázaro Carvalho reforça que a análise da mobilidade não pode ficar restrita aos limites de Salvador. Diariamente, moradores de municípios como Lauro de Freitas, Simões Filho e Camaçari se deslocam para a capital, aumentando a pressão sobre os corredores de acesso.

“São pessoas que moram em algum lugar e têm necessidade de se deslocar para algum lugar. Mas quais são os modos que essas pessoas têm? O que elas precisam fazer para se deslocar? Para isso, a pessoa tem que ter acessibilidade. Tem que conseguir caminhar, conseguir pegar um ônibus, ir até um ponto de ônibus”, disse.

O especialista também afirma que a baixa frequência de ônibus em alguns bairros e a falta de acessibilidade estimulam a procura pelo transporte por aplicativo.

“O transporte por aplicativo provocou o aumento da circulação de veículos na cidade. Tudo isso impacta na mobilidade urbana e na quantidade de veículos em circulação. E um dos motivos é a ineficiência da rede de transporte público e a falta de acessibilidade a pé e de bicicleta, que tira alternativas para se deslocar”, avaliou.

Salvador nos próximos 20 anos

Ao projetar os próximos 20 anos, o doutor em Engenharia de Transportes Juan Moreno, em entrevista ao portal A TARDE, resume os principais caminhos em três frentes:

Integração efetiva dos diferentes meios de transporte;

descentralização de empregos;

serviços e regulamentação dos serviços por aplicativo.

"Precisamos outra lógica para o sistema de transporte público. Precisamos uma lógica de transporte público menos rodoviária, em modos sustentáveis e associados ao transporte vertical", finalizou.

O desafio de Salvador, portanto, não está apenas em construir novas estruturas para os veículos. A discussão passa por rever a distribuição dos serviços pela cidade, ampliar as opções de transporte e planejar as conexões entre os bairros e a Região Metropolitana.

Sem essas mudanças, os congestionamentos podem continuar reaparecendo, mesmo após novas obras. Desta forma, o planejamento realizado hoje será decisivo para que, daqui a 20 anos, a capital não continue enfrentando os mesmos problemas.