Aumento de 96% da frota de motos em uma década impõe novos desafios

As motocicletas vêm ganhando espaço nas ruas de Salvador e já assumem papel central na mobilidade da capital.

Em uma década, a participação das motos na frota total da cidade saltou de 13,56% para 20,4%, de acordo com o Detran Bahia - passando de 127,4 mil para 249,6 mil motos, um crescimento de quase 96%.

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Com a promessa de deslocamentos mais rápidos em meio aos congestionamentos, as motos se tornaram a alternativa de milhares de trabalhadores, mas essa expansão acelerada levanta uma questão: as duas rodas ajudam a desafogar as vias ou acabam intensificando os conflitos de circulação e a disputa por espaço na cidade?

Para o motociclista e vice-presidente da Associação dos Motoentregadores, Mototáxi e Motofretista do Estado da Bahia (AMMBA), André Freire Vieira Reis, o aumento do número de motos em Salvador parte de diversos fatores.

Aplicativos

“Vem, claro, de pessoas que querem fugir um pouco do trânsito e dos congestionamentos, mas também tem a ver com o aumento de pessoas trabalhando em aplicativos e pela economia e maior autonomia que a moto oferece, pois dependendo da cilindrada, você consegue fazer de 35 até 50 km por litro”, explica.

Motoentregador há três anos, Davi Oliveira explica que começou a trabalhar com aplicativo por necessidade, mas acabou gostando do trabalho.

“Dá pra conciliar com outros bicos, sabe? Muita gente faz isso, o boca a boca funciona, então acho que muito desse aumento do número de motos veio daí. Gosto de andar de moto, mas admito que esse número de motos deixa o trânsito um pouco mais caótico e barulhento do que já é. Mas o número de carros e ônibus aumentou também e acho que a cidade não vai aguentar”, reflete Davi, que acredita que o rodízio de carros (pelo número da placa), realidade em outros estados, não deve demorar por aqui.

Entre ônibus, caminhões, utilitários, automóveis e outros veículos, as motos foram as que mais cresceram em quantidade nos últimos dez anos, mas os carros continuam sendo a maioria da frota de Salvador – passando de 634,7 mil para 714,1 mil em uma década, um crescimento de cerca 12,5%.

Dirigindo carro há 34 anos, o administrador Elton Carvalho diz que o trânsito vem se tornando cada vez mais caótico.

“E o volume de motos só aumenta esse caos. Entendo a facilidade que eles trazem para quem tem que enfrentar o trânsito de Salvador, mas são muitos motociclistas que não respeitam o trânsito e que ignoram a direção defensiva", afirma.

Motociclista fundador e proprietário do Grupo de Apoio ao Motociclista e Garupa (G.A.M.G.) – empresa de prestação de serviços e treinamento de pilotagem -, Edmilson da Penha ressalta que há muita falta educação de trânsito aos condutores.

“Independente do tipo de veículo. Nota-se muito desrespeito ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por desconhecimento ou por egoísmo”, afirma o motociclista, que relata ter percebido os efeitos do aumento das motos há cerca de três anos. “Dou treinamento particular de pilotagem de moto e desde 2025 estou no limite da minha capacidade de atendimento”.

Edmilson da Penha aponta que, em Salvador, a falta de qualidade na pavimentação das vias e na sinalização de placas e horizontal ainda são um grande problema que ajudam o trânsito a travar, mas que se fossem reestruturados e tivessem manutenção constante, poderiam ajudar a melhorar a mobilidade de Salvador, entregando mais segurança aos motociclistas.

“Além da veiculação de políticas de educação no trânsito e a criação de faixas exclusivas para motocicletas nas principais vias”, lista.

André Reis aponta que toda intervenção planejada - seja através de melhores sinalizações, viadutos, corredores de veículos e equipamentos como BRT - que criam vias exclusivas para determinados veículos, ajudam a organizar o tráfego.

“Mas também temos que pontuar que Salvador é uma metrópole em expansão, com crescimento de venda e financiamento de carros, além de cada vez mais habilitados. Contudo, falta preparo do município para organizar o tráfego. As intervenções são bem vindas, mas sinto que falta pensar, de verdade, no número de veículos que são colocados nas vias de Salvador”, afirma.

A Avenida Luís Viana Filho, mais conhecida como Avenida Paralela, tem pouco mais de 13 quilômetros de extensão e conecta a região do Shopping da Bahia às proximidades do Aeroporto Internacional de Salvador.

Para quem precisa circular diariamente pela região, enfrentar longos engarrafamentos não é novidade. A impressão é de que o horário de pico se estende e que qualquer imprevisto pode comprometer compromissos com hora marcada.

Os dois principais trechos de entrave, de acordo com o superintendente da Transalvador, Diego Brito, são os viadutos Mário Andreazza, sentido Lauro de Freitas, e o viaduto Nelson Dahia, sentido Salvador.

“Hoje há uma grande demanda de saída do centro de Salvador em direção à região de Lauro de Freitas, as pessoas que moram no Jardim das Margaridas, no Parque das Bromélias e quem quer acessar a Via Metropolitana, acabam fugindo do trânsito de Lauro de Freitas pelo viaduto Mário Andreazza”, afirma Diego.

Segundo o superintendente, o fluxo de veículos que passa por dentro de São Cristóvão contribui para aumentar o trânsito na região, já que a via tem velocidade máxima de 50 km/h e concentra comércios, escolas e diversos pontos de travessia de pedestres.

No sentido contrário, indo para o centro da capital baiana, Diego diz que a cidade não estava preparada para uma mudança de concentração do comércio, antes na região da Cidade Baixa, agora na Av. Tancredo Neves.

“No sentido do centro temos o gargalo do viaduto Nelson Dahia. O centro comercial de Salvador veio todo para a Avenida Tancredo Neves e não se esperava esse fluxo. A cidade não foi planejada para que todo esse comércio saísse da região da cidade baixa para vir aqui para essa região. Então,o fluxo é muito grande em determinados horários”, explica o superintendente.

Planejamento urbano

Para o advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito, Danilo Costa, a principal questão sobre os congestionamentos está na falta de planejamento urbano e transporte público de qualidade.

“Se houvesse investimentos compatíveis em transportes públicos de qualidade, com eficiência, como talvez a implementação da tarifa zero, a gente voltaria a atrair o cidadão na escolha do transporte público”, afirma.

A região de Águas Claras, onde está localizada a nova Rodoviária de Salvador, também é um ponto exige atenção no planejamento da mobilidade. A chegada de equipamentos e a integração com modais variados podem contribuir para a formação de uma nova centralidade, mas que precisa ser acompanhada de planejamento para evitar futuras sobrecargas.

O secretário municipal de Mobilidade Pablo Souza afirma que os projetos da rodoviária e do terminal de Águas Claras foram desenvolvidos em cooperação entre a prefeitura e o governo estadual.

“No entanto, Souza aponta a BR-324 como um problema crônico cuja gestão não está sob responsabilidade municipal. “Eu compreendo que há muito tempo deveria ter ali pelo menos uma pista maior na aproximação com Salvador para poder dar acomodação”, sugere.

Para o urbanista Felipe Canto, é importante observar, pois com a mudança da rodoviária, a região do Iguatemi, aos poucos, vai perdendo a centralidade, que pode ser transferida para o entorno de Águas Claras.

“Se isso não for sendo mitigado ao longo do processo, a gente vai acabar dando de novo contexto de inchaço desse centro”, afirma.

Rodízio

Diante do crescimento da frota e dos congestionamentos, uma das medidas que costuma entrar no debate é o rodízio de veículos, adotado em cidades como São Paulo. A medida restringe a circulação de automóveis em determinados dias e horários, conforme o final da placa.

Em Salvador, porém, a possibilidade não está nos planos imediatos da Prefeitura. Pablo Souza afirmou que a gestão municipal não considera implantar a medida neste momento.

“A gente não tem nenhum tipo de previsão de necessidade de rodízio em Salvador. A gente percebe que hoje em dia há um crescimento muito grande de motociclistas na cidade”, justificou o secretário.

Para Lázaro Carvalho, antes de restringir a circulação de automóveis, a cidade precisa melhorar a oferta, a frequência e a qualidade do transporte público. Medidas restritivas podem ser discutidas, mas devem vir acompanhadas de alternativas reais para quem depende do carro nos deslocamentos cotidianos.

Nesse ponto, o especialista aponta o custo da passagem como um fator que influencia a escolha de carros para circular pela cidade. “A tarifa é cara para a população pobre", avalia.

Por isso, para Carvalho, a prioridade deve ser melhorar o sistema de transporte público e integrar os diferentes modais, com investimentos em VLT, BRT, planos inclinados, ciclovias e ciclofaixas, por exemplo.

A terceira matéria da série “Trânsito e a realidade do caos”, vai discutir como o transporte público influencia e contribui para a mobilidade urbana de Salvador.