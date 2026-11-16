Uma estrutura metálica de decoração natalina desabou na tarde desta segunda-feira, 16, em frente à Câmara Municipal de Salvador, na região do Pelourinho.



A queda atingiu dois carros que estavam estacionados no local e provocou lentidão no trânsito. Até o momento, não há informações sobre a presença de pessoas dentro dos veículos no momento do acidente.





Estrutura natalina desaba no Pelourinho - Foto: Brenda Viana / Ag. A TARDE

Ventos fortes podem ter provocado queda

Em contato com o Portal A TARDE, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) informou que equipes da SEMOP/DSIP já estavam no local e tinham conhecimento da ocorrência. A suspeita inicial é de que a estrutura tenha caído em decorrência dos fortes ventos registrados na região.

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A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que equipes estão realizando desvios no tráfego na Rua Pau da Bandeira para organizar a circulação de veículos e minimizar os impactos do acidente.



Confira o vídeo:

Outro desabamento foi registrado no Campo Grande

Este não foi o único caso de queda de estruturas registrado em Salvador nesta segunda-feira, 16. Mais cedo, parte de um andaime instalado na fachada do Palácio da Aclamação, no Campo Grande, desabou e atingiu a Avenida Sete de Setembro.

Na ocasião, a estrutura metálica caiu sobre a via e provocou a interdição de um trecho, além de alterações nos itinerários de 32 linhas de ônibus. Os coletivos utilizaram rotas alternativas durante a manhã, mas retomaram seus trajetos originais por volta das 12h30.





A Construtora e Incorporadora Squadro, responsável pela obra no Palácio da Aclamação, atribuiu o acidente aos fortes ventos registrados durante a madrugada. Não houve feridos, e os trabalhos estavam paralisados no momento da ocorrência.





