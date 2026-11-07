Cliente joga lanche em entregador em Salvador e vai à delegacia

Uma discussão entre uma cliente e um entregador do iFood terminou com os dois envolvidos conduzidos à delegacia, na noite desta sexta-feira, 6, em Salvador. O desentendimento aconteceu na entrada do condomínio Parque Serra Ville, no bairro Jardim das Margaridas, após a mulher reclamar das condições em que recebeu um pedido de comida.

A confusão foi registrada em vídeo e mobilizou outros motoboys, que realizaram uma manifestação em frente ao residencial. Nas imagens que circulam pelas redes sociais, o entregador admite que o pedido havia derramado, mas questiona a maneira como a cliente se dirigiu a ele.

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A mulher, por sua vez, afirma que um problema semelhante já havia acontecido em uma entrega anterior. O desentendimento continuou, com o entregador reclamando que a mulher estaria gritando com ele, argumentando que a responsabilidade pelo problema não seria sua e orientando a cliente a procurar o próprio iFood para resolver a situação.

Cliente arremessa pedido e motoboys fazem protesto

Em determinado momento da gravação, a mulher aparece arremessando o lanche na direção do entregador. Após o gesto, o motoboy passa a afirmar que está sendo agredido pela cliente.

A situação provoca uma mobilização de outros profissionais de entrega por aplicativo, que se reúnem nas proximidades do condomínio para protestar contra o ocorrido.

As imagens mostram um grupo de motoboys concentrado em frente ao residencial. Em outro trecho, a cliente aparece sendo conduzida por policiais militares. A discussão e a movimentação dos entregadores levaram ao acionamento da Polícia Militar da Bahia.

Polícia registra duas ocorrências e libera envolvidos

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/São Cristóvão) foram acionados para verificar uma denúncia de suposta agressão nas imediações do condomínio Parque Serra Ville.

Ao chegarem ao local, os policiais identificaram os envolvidos no desentendimento e os encaminharam à Polícia Civil para a adoção das medidas legais cabíveis.

Segundo a Polícia Civil, foram lavrados dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) relacionados à briga, envolvendo um homem de 23 anos e uma mulher de 41 anos.

Ambos prestaram depoimento na unidade policial e foram liberados em seguida. O Termo Circunstanciado é um procedimento utilizado para registrar infrações de menor potencial ofensivo e encaminhar os fatos para análise da Justiça, sem necessariamente resultar em prisão.