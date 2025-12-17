Menu
RECICLAGEM

Coleta seletiva móvel vira sucesso e ganha mais tempo em Salvador

O projeto completou 100 dias de operação com mais de 34,5 toneladas de resíduos recicláveis recolhidos

Carla Melo

Por Carla Melo

17/12/2025 - 13:37 h
O Roda é um programa piloto de coleta seletiva no Centro de Salvador,
O Roda é um programa piloto de coleta seletiva no Centro de Salvador,

O Roda, programa piloto de coleta seletiva no Centro de Salvador, deve ser prorrogado por mais um ano, após ter obtido sucesso na fase inicial. As atividades do projeto deve ter uma pausa temporária entre os dias 20 de dezembro e 4 de janeiro para ajustes operacionais e o planejamento da nova etapa, mas deve retorna a partir de 5 de janeiro

O projeto completou 100 dias de operação com mais de 34,5 toneladas de resíduos recicláveis recolhidos e 1.620 km percorridos na região do Centro Histórico da capital baiana, atendendo a 284 participantes, entre estabelecimentos comerciais e moradores. Nesta primeira fase, 348,35 kg de CO₂ deixaram de ser emitidos na atmosfera.

De acordo com o titular da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), Ivan Eule, todo esse engajamento da comunidade, os impactos ambientais positivos e a adesão crescente de comerciantes e moradores motivaram a decisão de estender o projeto.

“O Roda demonstra, na prática, que iniciativas colaborativas e bem estruturadas transformam o dia a dia da cidade. Os resultados superaram as expectativas e mostram que Salvador está pronta para avançar ainda mais em soluções sustentáveis para o Centro”, afirma.

Para Saville Alves, líder de negócios da startup Solos - responsável por desenvolver o projeto - a continuidade do Roda representa mais do que um avanço operacional; simboliza o reconhecimento de um modelo que tem transformado a relação das comunidades com seus resíduos.

“A prorrogação do Roda para 2026 reforça a confiança no modelo e mostra que, quando unimos engajamento comunitário, tecnologia e gestão pública eficiente, conseguimos redesenhar a forma como lidamos com os resíduos. É uma conquista para Salvador e um passo decisivo para o fortalecimento da economia circular no Brasil”, pontua.

Cristiano Alves, presidente da Cooperativa de Reciclagem União Nazaré (Crum), parceira do programa, destaca a relevância da iniciativa para o trabalho de catadores e catadoras da cidade.

“O Roda teve um papel muito importante no fortalecimento da cooperativa. Ao longo do ano, o projeto mostrou na prática que a coleta seletiva pode ser eficiente quando existe organização, educação ambiental e envolvimento da comunidade. Além disso, contribuiu diretamente para a valorização do trabalho dos catadores e catadoras, e para a construção de uma cultura mais consciente sobre a destinação correta dos resíduos”, diz

