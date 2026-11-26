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A 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira (CNAB) foi encerrada nesta quarta-feira, 25, após três dias de programação no Centro de Convenções de Salvador.

Promovido pela OAB Nacional e pela OAB Bahia, o evento reuniu profissionais para debater os desafios da advocacia na era digital. A programação reuniu cerca de 400 palestrantes em 50 painéis e 35 eventos especiais em três dias de evento.

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Entre os destaques, esteve o painel “Empreendedorismo Jurídico na Sociedade Digital”, que discutiu os desafios da inovação ética e da sustentabilidade financeira diante das demandas tecnológicas.

Inovação tecnológica na advocacia

Participando do debate, o vice-presidente da OAB-BA, Hermes Hilarião, destacou que o avanço tecnológico é uma realidade no sistema de Justiça.

“O empreendedorismo jurídico na sociedade digital, quando orientado pelos valores do Estatuto da Advocacia e do Código de Ética e Disciplina, não representa a mercantilização da profissão, mas sua modernização responsável, traduzida em gestão eficiente, especialização, inovação, valorização dos honorários e uso criterioso da tecnologia a serviço da função social que a Constituição atribui ao advogado”, destacou.