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Salvador está apostando em uma nova solução para modernizar a orla de Pituaçu. A iniciativa dinamarquesa busca transformar a região em um laboratório de inovação e sustentabilidade.

O projeto conta com o apoio da Orla Brasil, o cluster dinamarques Clean (Danish Water and Environmental Cluster) e o GreenNova Hub.

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O edital prevê investimentos de até R$ 1 milhão, com recursos destinados a iniciativas de gestão de resíduos, eficiência hídrica e economia circular.

Serão contemplados até cinco projetos de empresas dinamarquesas com soluções ambientais que poderão ser testadas na cidade. O projeto tem como objetivo aproximar empresas e tecnologias que já apresentaram resultados na Europa.

O que vai mudar na orla de Pituaçu?

De acordo com o cluster, o projeto busca encontrar soluções que possam reduzir custos, melhorar a infraestrutura e tornar a orla mais sustentável.

Em Salvador, a parceria parte de necessidades concretas da operação da orla de Pituaçu. Sob responsabilidade da Orla Brasil, possui o compromisso de destinar menos de 10% dos resíduos gerados ao aterro sanitário.

Segundo Guilherme Borges, vice-presidente da empresa, a redução do volume de resíduos diminui a necessidade de coleta de lixo, além de contribuir para manter a praia limpa e organizada.

Além disso, a companhia aposta na melhoria da experiência de moradores e turistas, relacionando a preservação ambiental à eficiência dos serviços e ao desenvolvimento econômico do local.