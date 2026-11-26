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Um ônibus pegou fogo na manhã desta quinta-feira, 26, no bairro de Marechal Rondon, em Salvador.

Imagens registradas por testemunhas mostram fortes chamas saindo do coletivo, que ficou parado no meio da pista. A fumaça e o fogo provocaram preocupação entre moradores e motoristas que circulavam pela região.

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Não houve registro de feridos

Em contato com o Portal A TARDE, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que não houve feridos. O órgão também comunicou que aguardava a chegada de um guincho para fazer a retirada do veículo.



As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência.





Confira o vídeo: