As praias entre Amaralina e o Farol da Barra seguem interditadas em Salvador. O alerta de proibição continua válido, mesmo após a conclusão das obras de modernização da Estação de Condicionamento Prévio (ECP) do Rio Vermelho, na tarde desta quarta-feira, 25.

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a estrutura do sistema de bombeamento de efluentes para o emissário submarino voltou a funcionar normalmente após o serviço de modernização, mas as atividades recreativas, banho de mar e pesca ainda não têm data para voltar.

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A qualidade da água está sendo monitorada em 19 pontos da região e a liberação só deve acontecer após a confirmação das condições marítimas no mesmo nível em que estava antes da operação.

“O tempo de restabelecimento é gradual e depende de fatores como maré, correntes marinhas e condições do tempo”, informou a Embasa em um comunicado oficial.

A previsão é de que as praias já estejam liberadas durante o fim de semana. “A expectativa é que a normalização ocorra em até 48h após a retomada plena da operação da ECP, possibilitando a normalidade das condições anteriores à intervenção até o final de semana”, concluíram.

Serviços de controle ambiental

A Embasa alegou que o serviço do trecho do Rio Vermelho faz parte de um sistema de medidas de controle ambiental adotadas pela empresa, a fim de reduzir danos nos mares durante suas operações.

“Durante os serviços, foram adotadas medidas de controle ambiental previstas para esse tipo de atividade programada, como a aplicação de biorremediadores para depuração do efluente, e instalação de uma rede de contenção”, explicaram.

“A intervenção na ECP é a conclusão de um conjunto de obras de melhorias que foram executadas ao longo de 2026, que vão dar mais confiabilidade a uma das estruturas mais importantes do sistema de esgotamento sanitário de Salvador”, finalizou o comunicado.