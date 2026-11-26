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Jovens de 16 a 25 anos que moram em comunidades periféricas de Salvador podem se inscrever na segunda edição do Programa Trilhas do Futuro, que oferece capacitação gratuita na área de tecnologia. A iniciativa é realizada pela Captarh, startup residente no Hub Salvador, e busca ampliar o acesso de jovens ao mercado de trabalho.

As inscrições estão abertas até o dia 26 de dezembro, por meio do site trilhas.garagem.dev.br. A formação terá duração de quatro meses. Não é necessário ter experiência ou conhecimento prévio em tecnologia, apenas interesse e disposição para aprender.

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Além das competências técnicas, o programa prevê o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, com o objetivo de preparar os participantes para os desafios profissionais.

A diretora executiva da Captarh, Diane Souza, afirma que a expectativa para esta edição é ampliar as oportunidades para jovens das periferias da capital baiana.

“Minha expectativa é que a gente continue gerando transformação real na vida de jovens das periferias de Salvador. Para isso, desenvolvemos uma trilha que também ajuda no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, além de qualificar para o mercado de trabalho com foco nas áreas de tecnologia, o que pode abrir portas que antes pareciam distantes”, afirma.

Primeira edição teve mais de 100 inscritos

A primeira edição do Trilhas do Futuro recebeu mais de 100 inscrições. Entre os jovens selecionados, alguns conseguiram oportunidades no mercado de trabalho, enquanto outros conquistaram bolsas de estudo após a conclusão da formação.

O programa tem correalização do Garagem Open Source. Para Diane Souza, os resultados demonstram a contribuição da capacitação para a trajetória dos participantes.

“São jovens que terminaram o que começaram, com mais repertório socioemocional, mais qualificação em tecnologia e mais clareza sobre o futuro”, ressalta.

A coordenadora executiva do Hub Salvador, Fernanda Moraes, destaca que a iniciativa está alinhada à proposta do equipamento de aproximar a inovação tecnológica da população soteropolitana e ampliar o acesso a oportunidades.

O Hub Salvador é gerido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi) e está vinculado à Prefeitura de Salvador.