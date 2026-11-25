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Até duas mil famílias afetadas pela contaminação química da Praia de São Tomé de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, poderão receber um auxílio emergencial de R$ 12 mil. O benefício está previsto em um dos dois acordos firmados nesta quarta-feira, 25, para minimizar os prejuízos socioeconômicos e ambientais provocados pelo vazamento de substâncias tóxicas industriais na região.

Os documentos foram assinados pela empresa Gerdau, pelos Ministérios Públicos Federal (MPF) e da Bahia (MPBA), pelas Defensorias Públicas da União (DPU) e do Estado (DPE-BA), além do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

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A contaminação, identificada em fevereiro deste ano, provocou a interdição total da praia e comprometeu o sustento de pescadores, marisqueiras, comerciantes e comunidades tradicionais.

Quem terá direito ao auxílio de R$ 12 mil?

A Gerdau se comprometeu a conceder um auxílio equivalente a R$ 2 mil mensais durante seis meses, totalizando R$ 12 mil por núcleo familiar. O valor, entretanto, será depositado em parcela única.

Poderão receber o benefício:

Moradores da área atingida que sofreram perdas econômicas ou alimentares;

Trabalhadores que exerciam atividades econômicas na praia, mesmo que não residam na região;

Pessoas que tiveram suas condições de subsistência comprometidas pela contaminação.

Será concedido apenas um benefício por família, com prioridade de recebimento para mães e mulheres responsáveis pelos núcleos familiares.

A identificação dos beneficiários será realizada por uma Assessoria Técnica Independente (ATI), custeada pela Gerdau, responsável pelo cadastramento, pelas visitas domiciliares e pela busca ativa das famílias.

O auxílio tem caráter emergencial e não será descontado de eventuais indenizações futuras.

Gerdau deverá remover areia contaminada

O segundo acordo estabelece uma série de intervenções emergenciais para conter o avanço da contaminação e recuperar a área atingida.

Entre as medidas previstas estão:

Remoção da areia contaminada;

Bombeamento das águas afetadas;

Testagem de um sistema de drenagem para impedir o avanço da contaminação;

Instalação de cercamento e placas de advertência em até dez dias úteis;

Realização de estudos ambientais e avaliações de riscos à saúde humana e ao ecossistema.

A Gerdau também deverá financiar o suporte técnico especializado da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) ao Inema.

As atividades portuárias e demais operações econômicas no terminal permanecerão suspensas até a recuperação da área e a autorização do órgão ambiental.

Acordos não encerram responsabilização

A procuradora da República Vanessa Previtera ressaltou que as medidas possuem caráter emergencial e não encerram a apuração das responsabilidades pelos danos ambientais e sociais.

“É urgente conter a contaminação na faixa de areia e no mar territorial, que são bens da União, exigindo máximo rigor técnico nos estudos de diagnóstico e remediação”, alertou.

Questões relacionadas a danos morais, prejuízos patrimoniais e impactos culturais serão discutidas em uma nova etapa de negociação. Os atingidos também poderão buscar indenizações individualmente na Justiça.

“A contaminação ambiental comprometeu o sustento, a segurança alimentar e o modo de vida de comunidades que mantêm uma relação histórica com esse território”, destacou a defensora pública Marina Pimenta.

Os acordos também não interferem nas investigações criminais conduzidas pela Polícia Federal e pela Justiça Federal.

Relembre o acidente ambiental

A contaminação da Praia de São Tomé de Paripe foi provocada pelo vazamento de efluentes industriais que reagiram com metais acumulados no solo e no subsolo do Terminal Marítimo de Granéis de Paripe (TMG).

Na época do acidente, o terminal era operado pela Intermarítima. A Gerdau administrou a área entre 1989 e 2022.

O vazamento provocou o surgimento de poças de coloração azul e amarela intensa na areia e no mar, além da emissão de gases asfixiantes e da morte de organismos marinhos.

Diante dos riscos à saúde pública, a Prefeitura de Salvador decretou situação de emergência, enquanto o Inema determinou a interdição total da praia.

Além dos prejuízos ambientais, o acidente afetou diretamente a pesca artesanal, a mariscagem, o comércio informal e a Comunidade Remanescente de Quilombo do Alto do Tororó.