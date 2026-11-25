Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança furtando uma caixa de som de uma loja de móveis na tarde desta terça-feira, 24, no bairro de Sussuarana Velha, em Salvador.



O caso aconteceu por volta das 15h, em um estabelecimento localizado na Avenida Ulysses Guimarães.

Mulher fingiu interesse em comprar móveis

Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos da região mostram a mulher chegando ao local como se estivesse interessada em comprar algum móvel.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em seguida, ela simula uma conversa ao celular, retira uma caixa de som que estava conectada à tomada e deixa o estabelecimento caminhando tranquilamente.





Suspeita fugiu em carro que aguardava nas proximidades

Após retirar o equipamento, a mulher segue em direção a um carro que já a aguardava nas proximidades. A sequência registrada pelas câmeras mostra a ação e a saída da suspeita do local.

Até o momento, não há informações sobre a identificação da mulher ou se o caso foi registrado na polícia.



Confira vídeo: