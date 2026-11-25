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Os impactos do El Niño sobre os corais da Baía de Todos-os-Santos (BTS) serão alvo de um monitoramento inédito a partir de dezembro deste ano. A pesquisa busca identificar os efeitos do aquecimento das águas sobre a saúde dos recifes, especialmente o branqueamento dos corais, fenômeno que pode comprometer a sobrevivência desses organismos marinhos.

Conduzido pelo Projeto Mares, iniciativa da ONG socioambiental PRÓ-MAR, o estudo será realizado nos recifes das Caramuanas, em Itaparica, e das Pinaúnas, em Vera Cruz, onde já são desenvolvidas ações de restauração de corais.

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O acompanhamento será dividido em três etapas, previstas para dezembro de 2026, maio de 2027 e outubro de 2027.

Temperatura da água já atinge 31°C

Mesmo antes do início oficial do estudo, pesquisadores identificaram sinais de alerta na Bahia. Sensores instalados nos berçários de corais do Projeto Mares registraram temperaturas de 31°C em setembro deste ano, índice considerado elevado para a região.

Segundo o coordenador científico do projeto, o biólogo Ricardo Miranda, equipes de mergulhadores utilizarão fotografias subaquáticas para identificar alterações na coloração dos corais, avaliar a extensão do branqueamento e verificar possíveis perdas de organismos vivos.

A segunda etapa da pesquisa, programada para maio de 2027, deverá coincidir com o período em que as águas da região costumam atingir temperaturas mais elevadas.

El Niño deve ganhar força em 2027

A preocupação dos pesquisadores aumenta diante das projeções de intensificação do fenômeno climático nos próximos meses.

Dados divulgados em novembro pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) indicam uma probabilidade superior a 79% de o El Niño atingir intensidade forte a muito forte entre janeiro e março de 2027.

Os impactos do aquecimento das águas, entretanto, já são conhecidos na Bahia. Durante o quarto evento global de branqueamento de corais, em 2024, os recifes de Itaparica permaneceram 114 dias sob estresse térmico.

Na ocasião, 22% dos corais avaliados apresentaram branqueamento, enquanto a perda de coral vivo chegou a 4%.

Os números integram um estudo publicado em 2025 na revista científica Coral Reefs, que analisou 18 recifes em nove estados brasileiros. Em média, 36% da área monitorada apresentou branqueamento.

Nordeste lidera perda de cobertura de corais

Um relatório divulgado em 2025 pela Rede Global de Monitoramento de Recifes de Coral (GCRMN) revelou uma redução expressiva na cobertura de corais no Brasil nos últimos anos.

Entre 2016 e 2024, o índice nacional caiu de 26,6% para 17,6%, uma redução relativa de 33,8%.

O Nordeste apresentou o cenário mais preocupante. Entre 2019 e 2024, a região registrou uma queda de 66,2% na cobertura coralínea, chegando a apenas 4,8%, o menor percentual entre as sub-regiões analisadas.

A expectativa é que o monitoramento contribua para a elaboração de estratégias de conservação e recuperação dos recifes diante do avanço das mudanças climáticas.

Sobre a pesquisa

A pesquisa integra uma rede nacional coordenada pelo Instituto Coral Vivo, em parceria com a Petrobras e com apoio do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Ao todo, 27 pontos de recifes serão monitorados entre o Ceará e Santa Catarina.