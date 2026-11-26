CELEBRAÇÃO
Festa da Conceição da Praia começa neste sábado; veja a programação
Evento acontece no bairro do Comércio, em Salvador
As celebrações em homenagem à Nossa Senhora da Conceição da Praia começam neste sábado, 29, e seguem até 08 de dezembro, data dedicada à santa. A programação acontecerá na na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, em Salvador.
O evento reúne missas, novenário e momentos de oração em homenagem à padroeira da Bahia. Além de celebrar a santa, a data também marca os 80 anos da elevação do santuário à categoria de Basílica Menor.
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Confira a programação completa
De 29 de novembro a 07 de dezembro, a programação conta com missas às 7h30 e às 16h, atendimento de confissões e recitação do Santo Terço, seguida da novena solene, às 18h.
Já no dia 08 de dezembro, as comemorações iniciam às 5h, com missas ao longo do dia. A partir das 8h, será realizada a solene concelebração eucarística presidida pelo cardeal Dom Sérgio da Rocha, seguida de uma procissão pelas ruas do Comércio.
Ainda durante a programação, acontecerão momentos de oração e bênçãos aos devotos.
Serviço
- Data: 29 de novembro a 08 de dezembro
- Local: Basílica Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia – Comércio
- Aberto ao público