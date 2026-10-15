SALVADOR
Corte de energia atinge seis bairros de Salvador nesta quinta (15/10)
Suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica
Um corte de energia vai atingir seis bairros de Salvador nesta quinta-feira, 15, devido à suspensão programada. Segundo a Neoenergia Coelba, empresa responsável pela distribuição, o serviço será interrompido entre 9h30 e 16h, de forma alternada.
Ao longo do dia, serão afetados Barra, IAPI, Novo Horizonte, Patamates, Saúde e Sussuarana.
As suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica, mas os serviços são informados antecipadamente, de acordo com a Neoenergia.
Confira lista de bairros sem energia em Salvador:
Barra
- Endereços afetados: Avenida Princesa Isabel, 115, 669, 653, 99927, 86 e 504.
- Horário: das 10h às 16h.
IAPI
- Endereços afetados: Rua Professor Moura Bastos, 10.
- Horário: das 10h às 16h.
Novo Horizonte
- Endereços afetados: Avenida Ulysses Guimarães.
- Horário: das 10h às 16h.
Patamares
- Endereços afetados: Rua Bicuíba, 890, 1010, 813 e 1398.
- Horário: das 9h30 às 13h.
Saúde
- Endereços afetados: Rua Jogo do Carneiro, 152.
- Horário: das 10h às 16h.
Sussuarana
- Endereços afetados: Avenida Ulysses Guimarães, 818, 1084, 1, 1086, 3481, 104, 1682 e 3; Rua Vale do Abaré, 1084, 1086, 12, 11 e 10; Rua Albino Fernandes, 63.
- Horário: das 10h às 16h.
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Entenda o desligamento programado em bairros de Salvador
A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.
Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.
Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.
Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.
Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?
Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.
No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações:
- Evite abrir a geladeira e o freezer: isso ajuda a conservar a temperatura interna e os alimentos por mais tempo;
- Programe suas atividades: se você precisa de energia elétrica para trabalhar ou realizar atividades, ajuste seus horários para evitar imprevistos durante o período de manutenção.