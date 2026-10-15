Corte de energia atinge seis bairros de Salvador nesta quinta (15/10)

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Um corte de energia vai atingir seis bairros de Salvador nesta quinta-feira, 15, devido à suspensão programada. Segundo a Neoenergia Coelba, empresa responsável pela distribuição, o serviço será interrompido entre 9h30 e 16h, de forma alternada.

Ao longo do dia, serão afetados Barra, IAPI, Novo Horizonte, Patamates, Saúde e Sussuarana.

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As suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica, mas os serviços são informados antecipadamente, de acordo com a Neoenergia.

Confira lista de bairros sem energia em Salvador:

Barra

Endereços afetados: Avenida Princesa Isabel, 115, 669, 653, 99927, 86 e 504.

Horário: das 10h às 16h.

IAPI

Endereços afetados: Rua Professor Moura Bastos, 10.

Horário: das 10h às 16h.

Novo Horizonte

Endereços afetados: Avenida Ulysses Guimarães.

Horário: das 10h às 16h.

Patamares

Endereços afetados: Rua Bicuíba, 890, 1010, 813 e 1398.

Horário: das 9h30 às 13h.

Saúde

Endereços afetados: Rua Jogo do Carneiro, 152.

Horário: das 10h às 16h.

Sussuarana

Endereços afetados: Avenida Ulysses Guimarães, 818, 1084, 1, 1086, 3481, 104, 1682 e 3; Rua Vale do Abaré, 1084, 1086, 12, 11 e 10; Rua Albino Fernandes, 63.

Horário: das 10h às 16h.

Entenda o desligamento programado em bairros de Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: