Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Corte de energia atinge seis bairros de Salvador nesta quinta (15/10)

Suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica

Luiza Nascimento
Por
Bairros enfrentam falta de luz nesta sexta
Bairros enfrentam falta de luz nesta sexta - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Um corte de energia vai atingir seis bairros de Salvador nesta quinta-feira, 15, devido à suspensão programada. Segundo a Neoenergia Coelba, empresa responsável pela distribuição, o serviço será interrompido entre 9h30 e 16h, de forma alternada.

Ao longo do dia, serão afetados Barra, IAPI, Novo Horizonte, Patamates, Saúde e Sussuarana.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

As suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica, mas os serviços são informados antecipadamente, de acordo com a Neoenergia.

Confira lista de bairros sem energia em Salvador:

Barra

  • Endereços afetados: Avenida Princesa Isabel, 115, 669, 653, 99927, 86 e 504.
  • Horário: das 10h às 16h.

IAPI

  • Endereços afetados: Rua Professor Moura Bastos, 10.
  • Horário: das 10h às 16h.

Novo Horizonte

  • Endereços afetados: Avenida Ulysses Guimarães.
  • Horário: das 10h às 16h.

Patamares

  • Endereços afetados: Rua Bicuíba, 890, 1010, 813 e 1398.
  • Horário: das 9h30 às 13h.

Saúde

  • Endereços afetados: Rua Jogo do Carneiro, 152.
  • Horário: das 10h às 16h.

Sussuarana

  • Endereços afetados: Avenida Ulysses Guimarães, 818, 1084, 1, 1086, 3481, 104, 1682 e 3; Rua Vale do Abaré, 1084, 1086, 12, 11 e 10; Rua Albino Fernandes, 63.
  • Horário: das 10h às 16h.

Leia Também:

SALVADOR

VÍDEO: Ônibus com pacientes tomba no Largo do Tanque e deixa feridos
VÍDEO: Ônibus com pacientes tomba no Largo do Tanque e deixa feridos imagem

OPERAÇÃO POLICIAL

Vídeo: traficante procurado em SC é localizado em Salvador antes de possível fuga
Vídeo: traficante procurado em SC é localizado em Salvador antes de possível fuga imagem

POLÍCIA

Sequestro relâmpago termina com três suspeitos detidos em Salvador
Sequestro relâmpago termina com três suspeitos detidos em Salvador imagem

Entenda o desligamento programado em bairros de Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações:

  • Evite abrir a geladeira e o freezer: isso ajuda a conservar a temperatura interna e os alimentos por mais tempo;
  • Programe suas atividades: se você precisa de energia elétrica para trabalhar ou realizar atividades, ajuste seus horários para evitar imprevistos durante o período de manutenção.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

corte de energia falta de energia Salvador

Relacionadas

Mais lidas