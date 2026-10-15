VÍDEO: Ônibus com pacientes tomba no Largo do Tanque e deixa feridos

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Um acidente envolvendo três veículos, entre eles, um micro-ônibus do Ministério da Saúde que transportava pacientes de Cabaceiras do Paraguaçu, no Recôncavo Baiano, tombou no Largo do Tanque, em Salvador, por volta das 5h desta quinta-feira, 15.

Informações preliminares apontam que pelo menos nove pessoas ficaram feridas, devido o impacto da batida. O veículo capotou no meio da rua e deixou a pista está interditada.

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Veja vídeo:

Vítimas foram socorridas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro às vítimas e as encaminhou para unidades de saúde. Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado a intercorrência.

O portal A TARDE tentou contato com a Superintendência do Trânsito de Salvador (Transalvador) para entender a dinâmica do acidente e do fluxo de veículos no local, mas até o momento da publicação da matéria, não teve retorno.

*Matéria em atualização