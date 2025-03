Didá realiza ação de doção de alimentos no Dia Internacional da Mulher

A associação Didá arrecada alimentos durante o Carnaval e troca pelas fantasias do Bloco Afro Didá - Foto: Divulgação

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, a Associação Educativa e Cultural Didá realiza sua ação social e solidária anual de doação de alimentos com o objetivo de ajudar instituições sem fins lucrativos.

Conhecida por seu trabalho de empoderamento feminino e valorização da cultura afro-brasileira, a Associação Didá arrecada alimentos durante o Carnaval, e troca-os pelas fantasias do Bloco Afro Didá.

Os alimentos então são entregues simbolicamente, no dia 8 de março, às instituições sorteadas, com representantes presentes no evento, que acontece na sede da DIDÁ na Rua Maciel de Cima n° 19, no Pelourinho, às 10:00h da manhã.

Além da entrega dos alimentos, a programação inclui ainda apresentações artísticas e culturais, e destaca a importância da mulher na sociedade e no combate a discriminação e o preconceito.