SALVADOR
Divino Fogão já foi atingido por explosão em 2025; relembre
O fogo se espalhou pela cozinha e deixou dois funcionários feridos
Um incêndio na cozinha do restaurante Divino Fogão, no Salvador Shopping, assustou clientes nesta sexta-feira, 16. Segundo as informações iniciais, um maçarico culinário teria provocado uma explosão no local.
O caso chama atenção porque o restaurante já registrou uma ocorrência semelhante em 2025, em João Pessoa, na Paraíba.
Incêndio assustou clientes
O incidente desta sexta-feira, 16, aconteceu na unidade localizada na praça de alimentação do Salvador Shopping. O fogo teria começado durante o uso de um maçarico culinário na cozinha.
Até o momento, não foram fornecidos detalhes confirmados sobre possíveis feridos ou sobre os danos provocados na unidade de Salvador.
Caso semelhante ocorreu em 2025
Em 2025, um incêndio também atingiu a cozinha de um restaurante Divino Fogão instalado em um shopping de João Pessoa.
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Na ocasião, dois funcionários sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital após receberem os primeiros atendimentos. O acidente também começou na cozinha, na época.