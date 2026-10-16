Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Divino Fogão já foi atingido por explosão em 2025; relembre

O fogo se espalhou pela cozinha e deixou dois funcionários feridos

Evellyn Teixeira
Por
Explosão acontece no restaurante Divino Fogão no Shopping Salvador
Explosão acontece no restaurante Divino Fogão no Shopping Salvador - Foto: Foto | Ag, A TARDE Jair Mendonça Jr

Um incêndio na cozinha do restaurante Divino Fogão, no Salvador Shopping, assustou clientes nesta sexta-feira, 16. Segundo as informações iniciais, um maçarico culinário teria provocado uma explosão no local.

O caso chama atenção porque o restaurante já registrou uma ocorrência semelhante em 2025, em João Pessoa, na Paraíba.

Incêndio assustou clientes

O incidente desta sexta-feira, 16, aconteceu na unidade localizada na praça de alimentação do Salvador Shopping. O fogo teria começado durante o uso de um maçarico culinário na cozinha.

Até o momento, não foram fornecidos detalhes confirmados sobre possíveis feridos ou sobre os danos provocados na unidade de Salvador.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Caso semelhante ocorreu em 2025

Em 2025, um incêndio também atingiu a cozinha de um restaurante Divino Fogão instalado em um shopping de João Pessoa.

Leia Também:

DIVINO FOGÃO

Explosão em restaurante do Salvador Shopping deixa dois feridos
Explosão em restaurante do Salvador Shopping deixa dois feridos imagem

SALVADOR

Dia do Comerciário: veja o que abre e fecha em Salvador nesta segunda
Dia do Comerciário: veja o que abre e fecha em Salvador nesta segunda imagem

MOBILIDADE URBANA

Campo Grande tem mudanças no trânsito por obras do metrô
Campo Grande tem mudanças no trânsito por obras do metrô imagem

Na ocasião, dois funcionários sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital após receberem os primeiros atendimentos. O acidente também começou na cozinha, na época.


Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Divino Fogão Incêndio restaurante Salvador

Relacionadas

Mais lidas