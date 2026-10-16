Divino Fogão já foi atingido por explosão em 2025; relembre

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Um incêndio na cozinha do restaurante Divino Fogão, no Salvador Shopping, assustou clientes nesta sexta-feira, 16. Segundo as informações iniciais, um maçarico culinário teria provocado uma explosão no local.



O caso chama atenção porque o restaurante já registrou uma ocorrência semelhante em 2025, em João Pessoa, na Paraíba.

Incêndio assustou clientes

O incidente desta sexta-feira, 16, aconteceu na unidade localizada na praça de alimentação do Salvador Shopping. O fogo teria começado durante o uso de um maçarico culinário na cozinha.



Até o momento, não foram fornecidos detalhes confirmados sobre possíveis feridos ou sobre os danos provocados na unidade de Salvador.

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Caso semelhante ocorreu em 2025

Em 2025, um incêndio também atingiu a cozinha de um restaurante Divino Fogão instalado em um shopping de João Pessoa.

Na ocasião, dois funcionários sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital após receberem os primeiros atendimentos. O acidente também começou na cozinha, na época.





