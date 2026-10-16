Explosão em restaurante do Salvador Shopping deixa dois feridos

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Os clientes que almoçavam na praça de alimentação do Salvador Shopping foram surpreendidos, na tarde desta sexta-feira, 16, após um incidente evolvendo um maçarico culinário provocar uma explosão na cozinha do restaurante Divino Fogão.

Dois funcionários do estabelecimento ficaram levemente feridos e foram encaminhados para uma unidade hospitalar após receberem os primeiros atendimento da Brigada. Confira o momento pós-explosão abaixo:

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Em nota envia ao portal A Tarde, a assessoria o centro comercial informou que a Segurança atuou prontamente na ocorrência e o shopping segue funcionando normalmente.

O Divino Fogão, no entanto, permanece temporariamente fechado.