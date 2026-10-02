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SALVADOR

Domingo de eleições terá chuva passageira em Salvador; veja previsão

Capital baiana deve ter mínima de 23°C e máxima de 29°C no dia da votação

Victoria Isabel
Por
Confira previsão
Confira previsão - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Salvador deve ter sol entre nuvens e chuva passageira durante o dia no domingo, 4, data do primeiro turno das Eleições 2026. Segundo a previsão, a temperatura deve variar entre 23°C e 29°C, com 84% de chance de chuva.

A previsão indica que as condições de chuva podem ocorrer ao longo do dia, enquanto à noite o tempo deve ficar firme.

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No sábado, 3, véspera da votação, a capital baiana deve registrar temperaturas entre 23°C e 30°C, com 66% de chance de chuva e previsão de chuva rápida durante o dia e também à noite.

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A estimativa é de 8 mm de precipitação, com ventos de até 19 km/h.

Previsão para o domingo, 4:

  • Temperatura mínima: 23°C
  • Temperatura máxima: 29°C
  • Chance de chuva: 84%
  • Condição: sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia
  • À noite: tempo firme
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eleições 2026 previsão do tempo Salvador

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