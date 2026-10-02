SALVADOR
Domingo de eleições terá chuva passageira em Salvador; veja previsão
Capital baiana deve ter mínima de 23°C e máxima de 29°C no dia da votação
Salvador deve ter sol entre nuvens e chuva passageira durante o dia no domingo, 4, data do primeiro turno das Eleições 2026. Segundo a previsão, a temperatura deve variar entre 23°C e 29°C, com 84% de chance de chuva.
A previsão indica que as condições de chuva podem ocorrer ao longo do dia, enquanto à noite o tempo deve ficar firme.
No sábado, 3, véspera da votação, a capital baiana deve registrar temperaturas entre 23°C e 30°C, com 66% de chance de chuva e previsão de chuva rápida durante o dia e também à noite.
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A estimativa é de 8 mm de precipitação, com ventos de até 19 km/h.
Previsão para o domingo, 4:
- Temperatura mínima: 23°C
- Temperatura máxima: 29°C
- Chance de chuva: 84%
- Condição: sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia
- À noite: tempo firme