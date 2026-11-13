Enem 2026: ônibus serão gratuitos em Salvador neste domingo (15)

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Os participantes do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) continuarão tendo acesso ao transporte coletivo de forma gratuita em Salvador, no próximo domingo, 15, data de aplicação da prova.

Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob) da capital baiana, a isenção é assegurada tanto para os estudantes que possuem cartão de meia passagem estudantil ativo quanto aqueles que apresentarem o comprovante de inscrição no Enem.

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Como funciona o transporte no dia do Enem?

Durante o dia, o atendimento do transporte público contará com uma operação gratuita, das 9h às 20h. A Semob também manterá equipes mobilizadas para acompanhar o funcionamento do sistema.

A pasta ainda garantiu que foi programado um reforço operacional para as estações de transbordo da cidade tanto pela manhã, antes da abertura dos portões, como após a saída dos candidatos.

Como ter acesso ao transporte gratuito no dia do Enem?

Para acessar o serviço, os candidatos podem utilizar o cartão de meia passagem estudantil que esteja ativo ou apresentar o comprovante de inscrição no Enem, que é aceito mesmo para quem não possui o cartão de meia passagem estudantil.

Após a conferência do documento, o cobrador faz a liberação para registrar a passagem pela catraca.

De acordo com a Semob, as concessionárias foram orientadas a informar motoristas, cobradores e equipes de fiscalização sobre os procedimentos, além de assegurar a disponibilidade dos cartões operacionais durante o dia de prova.