Energia será desligada em 15 bairros de Salvador nesta quinta (08/10)

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A energia será desligada em 15 bairros de Salvador nesta quinta-feira, 8, devido a uma suspensão programada. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pela distribuição, o serviço será suspenso entre 7h e 17h.

Ao longo do dia, também serão afetados Amaralina, Boca do Rio, Cabula, Caminho das Árvores, Ilha dos Frades, Jardim Armação, Jardim Nova Esperança, Paripe, Periperi, Pernambués, Pituaçu, Pituba, Saboeiro, São Marcos e Sussuarana.

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Segundo a Neoenergia, as suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica, mas os serviços são informados antecipadamente.

Confira lista de bairros sem energia:

Amaralina

Endereços afetados: Avenida Manoel Dias da Silva, 1345.

Horário: das 10h às 16h.

Boca do Rio

Endereços afetados: Rua Orlando Moscoso, 2, 3, 16, 50, 17, 59, 166, 105, 112, 160, 23, 9, 179, 94, 48, 145, 26, 164, 34, 9997, 8, 151, 141, 38, 87, 72, 5, 19, 52, 13, 184, 196, 20, 111, 208, 218, 85 e 21. Avenida Octavio Mangabeira, 1246 e 1242. Travessa 2 Dom Eugenio Sales, 93.

Horário: das 10h às 16h.

Cabula

Endereços afetados: Rua Silveira Martins, 4284.

Horário: das 10h às 15h.

Caminho das Árvores

Endereços afetados: Rua Frederico Simões, 370.

Horário: das 10h às 16h.

Ilha dos Frades

Endereços afetados: Fazenda Veloza.

Horário: das 10h às 15h.

Jardim Armação

Endereços afetados: Rua General Braulio Guimarães, 88. Rua Rodrigues Dorea, 690.

Horário: das 10h às 15h.

Jardim Nova Esperança

Endereços afetados: Rua Suely Silva, 60, 68, 20 e 52. Rua Suely Soares, 80 e 76.

Horário: das 10h às 16h.

Paripe

Endereços afetados: Rua Paranaguá, 21.

Horário: das 7h às 17h.

Periperi

Endereços afetados: Travessa São Francisco Xavier, 21, 14, 6, 7, 5, 11, 3, 16 e 9. Rua São Paulo de Periperi, 46, 50, 42, 54, 86, 84, 43, 56, 59, 26, 74, 44 e 20. Rua do Mogno, 29. Travessa 1 São Paulo de Periperi, 15. Avenida Bispo, 37, 35, 39, 34 e 23. Rua Belo Horizonte de Periperi, 24, 13, 5, 1 e 18. Rua Carlos Chiarele, 40. Travessa 4 Paraíso de Periperi, 22, 1, 620 e 3. Rua Paraíso de Periperi, 70, 19949 e 9494. Travessa São Pedro, 25, 17, 12 e 10. Travessa 3 Paraíso de Periperi, 10, 14, 15 e 17. Rua Pedro Lopes, 82. Travessa 1 Carlos Chiarele, 18. Travessa 2 Carlos Chiarelli, 16. Rua das Pedrinhas, 1510. Avenida Beira Rio, 23. Travessa 3 São Paulo, 4.

Horário: das 7h às 17h.

Pernambués

Endereços afetados: Rua dos Canibais, 87.

Horário: das 10h às 15h.

Pituaçu

Endereços afetados: Rua Brasília Lemos, 14.

Horário: das 10h às 16h.

Pituba

Endereços afetados: Rua Piauí, 72. Avenida Manoel Dias da Silva, 1227, 1303, 1301, 1250, 1345 e 1313. Rua Maranhão, 51, 201 e 206.

Horário: das 10h às 16h.

Saboeiro

Endereços afetados: Rua Silveira Martins, 14, 13, 18, 80, 42, 78, 81, 6, 168, 19, 4170, 76, 9, 98745, 20 e 24. Rua Cristiano Muller, 21 e 20. Rua Adalicio Nogueira, 16, 1, 12, 14, 15, 13, 17 e 27. Travessa Ivonildes, 28, 34, 32, 23, 33, 451, 36 e 46. Bec o da Coruja, 159. Rua Ivonildes, 32. Estrada do Saboeiro, 18.

Horário: das 10h às 15h.

São Marcos

Endereços afetados: Rua Australásia, 235, 11, 232, 231 e 23. Rua Aurisio Fernandes, 87, 52, 2, 6, 47, 54, 71, 58, 60, 61, 30, 22, 15, 63, 41, 53, 43, 10, 32, 38, 69, 4, 3, 75 e 13. Rua Clecio Rocha, 13. Avenida Maria Lucia, 13. Rua Lucia, 262.

Horário: das 10h às 16h.

Sussuarana

Endereços afetados: Avenida Ulysses Guimarães, 1191.

Horário: das 10h às 15h.

Endereços afetados: Rua Aurizio Fernandes, 83.

Horário: das 10h às 16h.

Por que o corte de energia é necessário em Salvador?

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando a energia é desligada?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: