Engarrafamento na região do Salvador Shopping irrita motoristas e trava cidade

Tráfego fica complicado, especialmente nos horários de pico - Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

Quem trafega pelas ruas que margeiam o Salvador Shopping, na capital baiana, tem experimentado um verdadeiro caos diário. A entrada e saída de veículos do estacionamento do centro de compras, aliada à parada para embarque e desembarque de carros por aplicativo e táxis, tem gerado uma grande dor de cabeça para quem precisa passar pela região da Avenida Tancredo Neves, especialmente em horários de pico.

A falta de organização do shopping em relação ao estacionamento é apontada por motoristas como uma das principais causas de contratempos no tráfego do local. Mesmo que os semáforos estejam abertos, ficar parado ou andando a menos de 20 quilômetros por hora já virou regra nas redondezas.

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"Quando a sinaleira fecha e os carros desembarcam e embarcam, na esquerda aqui, aí piora tudo. Se eles achassem um ponto para desembarcar, que não fosse perto do semáforo, agilizaria", opinou Uilton Fidelis, taxista há 25 anos.

Motorista por aplicativo, Adson acredita que o shopping deveria se responsabilizar pela organização do trânsito na região. "Tinha que ter uma organização. Ninguém do shopping está sinalizando. A parada do aplicativo é muito curta, cabe dois carros aqui, no máximo. Aguardar o passageiro que pede de lá de dentro para chegar até aqui complica. Pra mim, é responsabilidade do shopping", cravou.

Trabalhando como taxista há 30 anos, José Raimundo destacou que em outras avenidas da cidade é possível ver que há diminuição no fluxo de carros e um trânsito mais livre em determinados horários, mas isso não acontece nas ruas próximas ao Salvador Shopping. "Isso aqui é rotineiro, todos os dias, sempre. Quando não tiver engarrafamento na cidade, pode vir aqui que tem. Essa confusão é sempre aqui".

Ainda segundo o profissional, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) chega a comparecer ao local, mas a visita é rápida, o que não costuma resolver muita coisa. "A Transalvador vem, leva 20 minutos e logo em seguida vai embora. Direto tem briga, é passageiro se queixando, é essa confusão constante", disse o motorista.

Com a palavra, a Transalvador

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), em contato com o MASSA!, informou que acompanha de forma permanente os problemas de mobilidade no entorno do Salvador Shopping.

Segundo o órgão, o shopping apresentou um projeto de adequações viárias voltado aos acessos dos estacionamentos pela Alameda Salvador. A proposta está em análise técnica e pode resultar em mudanças no tráfego local para tentar reduzir o engarrafamento crônico registrado na área.

Enquanto avalia o projeto, a Transalvador afirmou que reforçou a presença de agentes de trânsito na região e ampliou o monitoramento com câmeras para combater infrações como paradas e estacionamentos irregulares, apontados como fatores que agravam a lentidão no trânsito.

O órgão também destacou que a colaboração dos motoristas é considerada essencial para melhorar a fluidez viária e evitar retenções no entorno do centro comercial.

Posicionamento do Salvador Shopping

O Salvador Shopping afirmou que tem trabalhado junto aos órgãos competentes para que o trânsito fique mais fluido na região. Além disso, a administração do empreendimento também destacou que está tentando diálogo com as empresas responsáveis pelos aplicativos de transporte com o objetivo de criar novas alternativas de embarque e desembarque de passageiros.

Confira a nota completa:

"A administração do empreendimento atua em conjunto com a Prefeitura e os órgãos de mobilidade urbana em ações voltadas à melhoria da fluidez viária e dos acessos ao shopping. Também estão em andamento diálogos com empresas de transporte por aplicativo para incentivar alternativas de embarque e desembarque no entorno do centro de compras. As medidas em avaliação têm como objetivo contribuir para um melhor ordenamento das operações e para a fluidez do tráfego na região".