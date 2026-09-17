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Ex-aluno invade escola em Salvador e tenta atingir professor com vaso

O suspeito fugiu do local após a ação

Evellyn Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Ex-aluno invade escola em Salvador e tenta atingir professor com vaso
Foto: reprodução

Um homem entrou na portaria de uma unidade do Colégio Sartre, no bairro Itaigara, em Salvador, na quarta-feira, 16, e tentou arremessar um vaso sanitário contra um professor de literatura, de 36 anos.

Ninguém foi atingido, e o suspeito fugiu do local após a ação.

Suspeito teria sido ex-aluno

Segundo informações, o homem seria um ex-aluno da instituição. Conforme o responsável administrativo pela unidade, ele entrou no local carregando um vaso sanitário com terra e arremessou o objeto no chão, na área da portaria.

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Conhecidos do homem afirmaram que ele teria diagnóstico de transtorno bipolar e estaria em crise no momento do episódio.

Essa informação, no entanto, não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.


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Polícia investiga o caso

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas para averiguar uma ocorrência de dano. O caso foi registrado para a adoção das medidas cabíveis.

A 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba) realiza oitivas e diligências para esclarecer as circunstâncias do episódio.

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Colégio Sartre Salvador

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