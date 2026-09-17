SALVADOR
Ex-aluno invade escola em Salvador e tenta atingir professor com vaso
O suspeito fugiu do local após a ação
Um homem entrou na portaria de uma unidade do Colégio Sartre, no bairro Itaigara, em Salvador, na quarta-feira, 16, e tentou arremessar um vaso sanitário contra um professor de literatura, de 36 anos.
Ninguém foi atingido, e o suspeito fugiu do local após a ação.
Suspeito teria sido ex-aluno
Segundo informações, o homem seria um ex-aluno da instituição. Conforme o responsável administrativo pela unidade, ele entrou no local carregando um vaso sanitário com terra e arremessou o objeto no chão, na área da portaria.
Conhecidos do homem afirmaram que ele teria diagnóstico de transtorno bipolar e estaria em crise no momento do episódio.
Essa informação, no entanto, não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.
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Polícia investiga o caso
De acordo com a Polícia Militar, equipes da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas para averiguar uma ocorrência de dano. O caso foi registrado para a adoção das medidas cabíveis.
A 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba) realiza oitivas e diligências para esclarecer as circunstâncias do episódio.