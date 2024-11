Farol da Barra recebe 3ª edição do Samba FC Sunset

Ingressos já estão disponíveis e o espaço está sujeito a lotação - Foto: Divulgação

A Terceira edição do Samba FC Sunset acontece em um dos pontos turísticos mais atrativos da cidade, no Farol da Barra, no dia 16 de novembro, em um sábado no Restaurante e Bar +5571, no Largo do Farol da Barra a partir das 16h.

O evento proporciona uma experiência única para os amantes do samba e de pagode, chopp será vendido no local para complementar a experiência com o por do sol, além da música.

A banda Pagode do Thiago, que já participou de edições anteriores, irá comandar a tarde. O encontro ainda contará com as participações de convidados como Dan Mocidade, do cantor Caboclinho, integrante do grupo Movimento e da artista Bruna Auzier.

Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla. O espaço está sujeito à lotação. Para ficar por dentro de todas as novidades, siga o perfil oficial @sambafcssa nas redes sociais.