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Da primeira roupinha aos móveis que vão compor o quarto, a chegada de um bebê traz uma lista de compras que pode pesar no bolso das famílias. Para ajudar nesse momento, o Shopping da Bahia receberá a Caravana do Bebê, evento que reúne produtos para recém-nascidos e crianças, com preços a partir de R$ 1 e entrada gratuita.

A feira será realizada entre esta terça-feira, 1º, e domingo, 6, com a participação de diversas marcas que comercializam produtos no varejo e no atacado. O evento acontecerá no estacionamento B do Shopping da Bahia, próximo ao acesso à estação de metrô, com horários de funcionamento que variam conforme o dia.

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Entre os itens disponíveis estão kits de berço, roupas, móveis, acessórios para amamentação e passeio, além de artigos para a montagem do enxoval com preços promocionais.

Além disso, o público também encontrará roupas e acessórios para crianças maiores, com opções para renovar o guarda-roupa infantil.

Serviço

Caravana do Bebê

Data: de 1º a 6 de dezembro

Onde: Estacionamento B do Shopping da Bahia, em Salvador

Horários:

Terça a sexta-feira: das 12h às 21h

das 12h às 21h Sábado: das 10h às 21h

das 10h às 21h Domingo: das 12h às 20h

Quanto: Entrada gratuita