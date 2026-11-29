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Feira em Shopping de Salvador oferece produtos para bebês e crianças a partir de R$ 1
Evento será realizado entre esta terça-feira, 1º, e domingo, 6
Da primeira roupinha aos móveis que vão compor o quarto, a chegada de um bebê traz uma lista de compras que pode pesar no bolso das famílias. Para ajudar nesse momento, o Shopping da Bahia receberá a Caravana do Bebê, evento que reúne produtos para recém-nascidos e crianças, com preços a partir de R$ 1 e entrada gratuita.
A feira será realizada entre esta terça-feira, 1º, e domingo, 6, com a participação de diversas marcas que comercializam produtos no varejo e no atacado. O evento acontecerá no estacionamento B do Shopping da Bahia, próximo ao acesso à estação de metrô, com horários de funcionamento que variam conforme o dia.
Entre os itens disponíveis estão kits de berço, roupas, móveis, acessórios para amamentação e passeio, além de artigos para a montagem do enxoval com preços promocionais.
Além disso, o público também encontrará roupas e acessórios para crianças maiores, com opções para renovar o guarda-roupa infantil.
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Serviço
Caravana do Bebê
Data: de 1º a 6 de dezembro
Onde: Estacionamento B do Shopping da Bahia, em Salvador
Horários:
- Terça a sexta-feira: das 12h às 21h
- Sábado: das 10h às 21h
- Domingo: das 12h às 20h
Quanto: Entrada gratuita