Salvador participa, neste sábado, 28, do Dia D nacional de combate à dengue, zika e chikungunya, promovido pelo Ministério da Saúde em parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS). Na capital baiana, a mobilização será realizada no bairro de Itapuã, na sede do Bloco Afro Malê Debalê, nas proximidades da Lagoa do Abaeté.

A iniciativa contará com atividades de conscientização, além da participação do coordenador-geral de Vigilância de Arboviroses do Ministério da Saúde, Fábio Gaiger, de agentes de combate às endemias e profissionais da Rede Municipal de Saúde. Também será exibido o vídeo educativo "Arboviroses em pauta", com orientações sobre as doenças.

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Como parte da campanha nacional, mais de 30 milhões de brasileiros receberão mensagens pelo WhatsApp e pelo canal do Gov.br com informações sobre prevenção. Ao todo, 11 unidades da Federação terão ações neste sábado, enquanto outras 12 realizaram atividades ao longo da semana. A programação inclui passeios ciclísticos e estratégias de controle, como a soltura de mosquitos com Wolbachia.

Casos de dengue

De janeiro a outubro de 2026, o Brasil registrou 489,1 mil casos prováveis de dengue, uma redução de 67% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 1,5 milhão de casos. Apesar da queda, o Ministério da Saúde alerta para os possíveis impactos do El Niño na proliferação do mosquito.

Diante desse cenário, a pasta atualizou o Plano de Contingência Nacional para dengue, chikungunya e zika e orientou estados e municípios a intensificarem a vigilância. Outra medida é a estratificação de risco, adotada no Brasil desde 2023, que identifica áreas com maior probabilidade de transmissão e ajuda a direcionar as ações de controle.