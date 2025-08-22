Fila, multa e caos: trânsito no Salvador Shopping segue sem saída

Engarrafamento na região do Salvador Shopping - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Acumulando críticas por transformar o trânsito da região em um caos diário, com congestionamentos constantes que penalizam moradores e motoristas, os acessos ao Salvador Shopping, no Caminho das Árvores, um dos maiores centros comerciais da capital baiana, seguem sem soluções eficazes, penalizando diariamente quem precisa trafegar pelas vias próximas à estrutura.

Em julho deste ano, o Jornal A TARDE realizou um levantamento com pessoas que circulam pela região e constatou que as saídas de acesso nas direções da Av. Tancredo Neves e da Av. Paralela concentram os maiores congestionamentos.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na ocasião, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) afirmou que tem procurado soluções. Entre as ações, está uma possível mudança de acesso aos estacionamentos G1 e G2 na Alameda Salvador, e o deslocamento de um ponto de táxi para uma área interna.

Além disso, o órgão disse que conversa com empresas de aplicativos de transporte para sugerir a implantação de outros pontos para embarque e desembarque de passageiros no entorno do centro de compras, que hoje acontece em grande volume na Alameda Salvador.

Outras estratégias foram adotadas, como constou no comunicado. “No ano passado, a autarquia municipal implantou uma passagem para a Av. Tancredo Neves, para condutores que transitam na Rua Frederico Simões (lateral do shopping) e na Alameda Salvador em direção à rodoviária e à Avenida Luís Viana Filho (Av. Paralela). Com isso, os motoristas não precisam mais parar no semáforo próximo ao centro de compras. Outra alteração foi a possibilidade de acesso à Rua Marcos Freire para condutores vindos da Rua Alceu Amoroso Lima e da Alameda Salvador, o que facilitou o acesso à Av. Paralela e ao Caminho das Árvores”, diz a nota.

Na ocasião, o Salvador Shopping, por meio de nota, também se pronunciou e disse atuar em conjunto com a prefeitura no investimento em melhorias para a mobilidade urbana e ações que visam garantir a fluidez nos acessos ao empreendimento.

Cerca de um mês depois, no final de agosto, o Portal voltou ao local e verificou que a situação continua inalterada, mantendo o caos diário para quem passa por ali.

Para seu Orlando Araujo Souza, taxista que fica localizado próximo a entrada do do Centro Comercial, o shopping poderia tomar mais iniciativa para poder resolver a situação. Ele também ressaltou que sente falta de uma uma fiscalização mais adequada.

“Não tenho nada contra o aplicativo, mas tem uma fila dupla que se forma toda hora e a todo momento e provoca o maior engarrafamento. Isso aí prejudica o trânsito e muito”, ressaltou, em entrevista ao Portal.

Ele ressaltou ainda que não há nenhum diálogo entre o shopping, os taxistas e os motoristas de aplicativo.

Antônio Seixas, motorista de Uber, denunciou ter recebido uma multa ao deixar passageiros na entrada principal do shopping e relatou que não há condições adequadas para parar e desembarcar o cliente.

“Eu estava na fila tentando encostar na parte principal para deixar meus passageiros e não consegui, porque havia uma fila quilométrica de táxis. Acabei sendo notificado com uma multa de R$ 195, em uma corrida de apenas R$ 10. Isso é errado fazer com as pessoas. Olha a fila quilométrica que está aqui no Uber”, disse.

O trabalhador também cobrou estratégias e alternativas do Shopping para amenizar a desordem na região.

O Portal voltou a procurar a Transalvador e o Salvador Shopping, que mantiveram os posicionamentos já apresentados sobre a situação. A reportagem também tentou contato com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Confira a nota na íntegra:

Posicionamento Salvador Shopping

"Localizado em uma área de intenso fluxo de veículos, desde a sua inauguração, o Salvador Shopping tem investido continuamente em melhorias voltadas à mobilidade urbana, em ações que visam garantir a fluidez nos acessos ao empreendimento.

Em parceria com a Prefeitura de Salvador, diversas iniciativas foram implementadas na região, como a instalação de novos semáforos e a criação de vias de acesso nas proximidades da Avenida Tancredo Neves, Rua Frederico Simões, Rua Alceu Amoroso Lima, Alameda Salvador e Alameda das Espatódeas.

Ainda foram adotadas medidas para otimizar a circulação: investimento em tecnologia para leitura das placas dos veículos, redirecionamento do fluxo nas saídas, reforço da equipe em períodos de maior movimento para orientação dos condutores, sinalização reforçada com placas indicativas, além de um estudo específico na área de embarque e desembarque, com foco na comodidade e fluidez."