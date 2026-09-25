SALVADOR
Fim de semana terá calor e chance de chuva em Salvador; veja previsão
Cidade deve ser atingida por massa de ar quente e seca
Salvador deve ter tempo quente e céu claro a parcialmente nublado entre esta sexta-feira, 25, e domingo, 27. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a atuação de uma massa de ar quente e seca mantém a possibilidade de pancadas de chuva fraca ao longo do dia.
Nesta sexta, o maior acumulado de chuva registrado foi de 2,0 mm, nas estações Capelinha – Vila Picasso e Massaranduba.
A menor temperatura foi de 22,3°C, em Barro Duro – Fundac, enquanto a máxima chegou a 31,2°C, em Coutos – Escolab. A maior rajada de vento alcançou 25,2 km/h, também em Coutos.
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Confira a previsão completa:
- Sexta-feira (25): mínima de 22°C e máxima de 31°C; 20% de possibilidade de chuva e ventos de até 24 km/h.
- Sábado (26): mínima de 22°C e máxima de 32°C; 30% de possibilidade de chuva e ventos de até 24 km/h.
- Domingo (27): mínima de 21°C e máxima de 32°C; 40% de possibilidade de chuva e ventos de até 26 km/h.