"FULERAR: FORRÓVOGUEAR", projeto promove aulas de dança na Ufba

Aulas de Forró, Vogue e coreografia experimental criada coletivamente por estudantes compõe a programação - Foto: Reprodução | Design: Brenda Falcão

O projeto, “FULERAR: FORRÓVOGUEAR” promove aulas de Forró e Vogue Femme abertas, além da apresentação do novo single da artista Levita, nesta sexta-feira, 25, a partir das 15h no Teatro Experimental da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, UFBA.

O conceito “Forróvoguear” defendido por Levita e idealizado pelo produtor Mandra de Lucas consiste em misturar os ritmos de Forró e Vogue, dança oriunda da cultura Ballroom, construída por pessoas LGBTQUIAPN+. A artista se baseou no seu quinto single autoral, “FULERAR”, para co-criar as coreografias que serão ensinadas na programação do projeto na próxima sexta-feira, 25.

A música da artista travesti piauiense radicada em Salvador, é um forró-funk que se transpõe na dança através do “forró- vogue”, experimentado e criado coletivamente pelos profissionais da dança Camila Nantes, Thalieta Crodí, Yan Quadros e Zoe Luiza.

Segundo Levita, o single é um convite para “fulerar” em um clima quente de paquera, além de trazer referências diretas à comunidade ballroom, com muita atitude. O lançamento acontece no sábado, 26, em todas as plataformas digitais.

Confira a programação:

15h — Aula de Forró com Camila Nantes;

16h — Aula de Vogue Femme com Zoe Luiza;

17h — Experimentação FULERAR: FoRRóVoGUEAR (com Yan Quadros, Thalieta, Camila, Zoe e Levita);

18h — Apresentação ao vivo do novo single de LEVITA (“FULERAR”) + audição oficial de pré lançamento + Ação de Pré-Save de “FULERAR”;

O projeto foi contemplado pelo edital PIBExA: Programa Institucional de Experimentação Artística, vinculado à Pró-reitoria de Extensão (PROEXT) e a Universidade Federal da Bahia.