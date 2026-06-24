DESPEDIDA DE TARCÍSIO
Homem atingido por espada junina é sepultado na Bahia
A cerimônia de despedida acontece às 10h15 no mesmo local
O corpo do homem que morreu após ser atingido por uma espada junina em Sapeaçu, no Recôncavo baiano, será sepultado na quinta-feira, dia 25, às 8h, no Cemitério Bosque da Paz.
A cerimônia de despedida acontece às 10h15 no mesmo local.
Tarcísio Sodré Ramos do Nascimento morreu na terça-feira, 23, após ser atingido na cabeça por uma espada junina, artefato explosivo popular no São João. O objeto bateu na cabeça do homem após explodir.
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Apesar de receber atendimento médico, o homem de 47 anos morreu no local, no bairro Jaqueira, devido aos graves ferimentos.
Tarcísio Sodré era sobrinho da escritora e colaboradora Edelzuite Sodré e por conta disso, a prefeitura da cidade cancelou os festejos juninos no mesmo dia.