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DESPEDIDA DE TARCÍSIO

Homem atingido por espada junina é sepultado na Bahia

A cerimônia de despedida acontece às 10h15 no mesmo local

Carla Melo
Por
A cerimônia de despedida acontece às 10h15 no mesmo local
A cerimônia de despedida acontece às 10h15 no mesmo local - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O corpo do homem que morreu após ser atingido por uma espada junina em Sapeaçu, no Recôncavo baiano, será sepultado na quinta-feira, dia 25, às 8h, no Cemitério Bosque da Paz.

A cerimônia de despedida acontece às 10h15 no mesmo local.

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Imagem ilustrativa da imagem Homem atingido por espada junina é sepultado na Bahia

Tarcísio Sodré Ramos do Nascimento morreu na terça-feira, 23, após ser atingido na cabeça por uma espada junina, artefato explosivo popular no São João. O objeto bateu na cabeça do homem após explodir.

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Apesar de receber atendimento médico, o homem de 47 anos morreu no local, no bairro Jaqueira, devido aos graves ferimentos.

Tarcísio Sodré era sobrinho da escritora e colaboradora Edelzuite Sodré e por conta disso, a prefeitura da cidade cancelou os festejos juninos no mesmo dia.

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