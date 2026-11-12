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Homem entra de cueca no Dique do Tororó; atitude chama atenção

Homem decidiu entrar para realizar um resgate

Evellyn Teixeira
Por
Homem mergulha de cueca no Dique do Tororó em Salvador
Homem mergulha de cueca no Dique do Tororó em Salvador - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem entra só de cueca no Dique do Tororó, em Salvador, após resgatar uma cadela que passou horas dentro da água, sem conseguir retornar à margem.

O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, 12, e chamou a atenção de pessoas que acompanhavam a situação. O animal estava bastante cansado e não conseguia alcançar um local seguro para sair da água.

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Homem entra no dique para salvar animal

Testemunhas tentaram atrair a cadela para um ponto onde ela pudesse deixar a água, mas as tentativas não tiveram sucesso. Diante da dificuldade, um homem decidiu entrar no dique para realizar o resgate. Ele ficou apenas de cueca e nadou até alcançar o animal.

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Cadela foi retirada da água com vida

O homem conseguiu levar a cadela de volta à margem, onde ela foi retirada da água com vida. Apesar do resgate, o animal apresentava sinais de cansaço após permanecer por horas no dique. A atitude do homem chamou a atenção de quem presenciou a ação.

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