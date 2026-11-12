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SALVADOR

Interrupção de energia afeta Pituba e outros bairros nesta quinta (12/11)

Suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica

Luiza Nascimento
Por
Bairros sem energia em Salvador
Bairros sem energia em Salvador - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A interrupção de energia em Salvador vai afetar moradores da Pituba e de outros quatro bairros nesta quinta-feira, 12. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pelo serviço, as pausas ocorrerão das 9h às 16h de forma alternada.

Além da Pituba, durante o período, também serão afetados Caminho das Árvores, Garcia, Mata Escura e Nazaré.

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A Neoenergia afirma que suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica. Os serviços são informados antecipadamente.

Confira trechos sem energia em cada bairro:

Pituba

  • Rua Bartolomeu Dias, 9989 e 9992.
  • Rua Gil Eanes, 9997, 9996, 9995 e 9994.
  • Rua Diogo Cão, 1003, 1005, 143, 1004, 165 e 98.
  • Rua Alexandre Herculano.
  • Horário: 10h às 16h.

Garcia

  • Travessa Francisco Rabelo, 192.
  • Avenida Centenário, 509.
  • Horário: 9h às 16h.

Caminho das Árvores

  • Rua da Graviola, 36.
  • Horário: 10h às 16h.

Mata Escura

  • Travessa 1 do Triunfo, 16.
  • Horário: 9h às 16h.

Nazaré

  • Rua Prado Valadares, 33.
  • Horário: 9h às 16h.

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Entenda a falta de energia em Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações:

  • Evite abrir a geladeira e o freezer: isso ajuda a conservar a temperatura interna e os alimentos por mais tempo;
  • Programe suas atividades: se você precisa de energia elétrica para trabalhar ou realizar atividades, ajuste seus horários para evitar imprevistos durante o período de manutenção.
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