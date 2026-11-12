SALVADOR
Interrupção de energia afeta Pituba e outros bairros nesta quinta (12/11)
Suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica
A interrupção de energia em Salvador vai afetar moradores da Pituba e de outros quatro bairros nesta quinta-feira, 12. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pelo serviço, as pausas ocorrerão das 9h às 16h de forma alternada.
Além da Pituba, durante o período, também serão afetados Caminho das Árvores, Garcia, Mata Escura e Nazaré.
A Neoenergia afirma que suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica. Os serviços são informados antecipadamente.
Confira trechos sem energia em cada bairro:
Pituba
- Rua Bartolomeu Dias, 9989 e 9992.
- Rua Gil Eanes, 9997, 9996, 9995 e 9994.
- Rua Diogo Cão, 1003, 1005, 143, 1004, 165 e 98.
- Rua Alexandre Herculano.
- Horário: 10h às 16h.
Garcia
- Travessa Francisco Rabelo, 192.
- Avenida Centenário, 509.
- Horário: 9h às 16h.
Caminho das Árvores
- Rua da Graviola, 36.
- Horário: 10h às 16h.
Mata Escura
- Travessa 1 do Triunfo, 16.
- Horário: 9h às 16h.
Nazaré
- Rua Prado Valadares, 33.
- Horário: 9h às 16h.
Leia Também:
Entenda a falta de energia em Salvador
A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.
Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.
Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.
Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.
Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?
Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.
No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações:
- Evite abrir a geladeira e o freezer: isso ajuda a conservar a temperatura interna e os alimentos por mais tempo;
- Programe suas atividades: se você precisa de energia elétrica para trabalhar ou realizar atividades, ajuste seus horários para evitar imprevistos durante o período de manutenção.