Interrupção de energia afeta Pituba e outros bairros nesta quinta (12/11)

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A interrupção de energia em Salvador vai afetar moradores da Pituba e de outros quatro bairros nesta quinta-feira, 12. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pelo serviço, as pausas ocorrerão das 9h às 16h de forma alternada.

Além da Pituba, durante o período, também serão afetados Caminho das Árvores, Garcia, Mata Escura e Nazaré.

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A Neoenergia afirma que suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica. Os serviços são informados antecipadamente.

Confira trechos sem energia em cada bairro:

Pituba

Rua Bartolomeu Dias, 9989 e 9992.

Rua Gil Eanes, 9997, 9996, 9995 e 9994.

Rua Diogo Cão, 1003, 1005, 143, 1004, 165 e 98.

Rua Alexandre Herculano.

Horário: 10h às 16h.

Garcia

Travessa Francisco Rabelo, 192.

Avenida Centenário, 509.

Horário: 9h às 16h.

Caminho das Árvores

Rua da Graviola, 36.

Horário: 10h às 16h.

Mata Escura

Travessa 1 do Triunfo, 16.

Horário: 9h às 16h.

Nazaré

Rua Prado Valadares, 33.

Horário: 9h às 16h.

Entenda a falta de energia em Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: