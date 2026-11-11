SALVADOR
Pancadaria na UNEB: briga entre estudantes termina na Central de Flagrantes
Universidade afirmou o compromisso com a segurança
Uma briga entre dois estudantes terminou em agressões físicas na manhã desta segunda-feira, 9, no Campus I da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), localizado no bairro do Cabula, em Salvador.
A confusão mobilizou profissionais da vigilância, alunos e policiais militares, que precisaram intervir para conter o confronto.
Vídeo mostra agressões dentro da universidade
Imagens que circulam nas redes sociais mostram os dois homens, de 20 e 29 anos, caídos no chão durante a troca de agressões. Diante da situação, profissionais da segurança da universidade intervieram para separar os envolvidos e controlar a ocorrência.
Estudantes foram encaminhados à Central de Flagrantes
Em nota, a UNEB informou que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, posteriormente, a Polícia Militar, responsável por encaminhar os envolvidos à Central de Flagrantes.
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Segundo a Polícia Civil, os dois homens foram ouvidos e responderão ao procedimento em liberdade. A universidade afirmou que acompanha o caso e reafirmou o compromisso com a segurança, o respeito e a integridade de toda a comunidade acadêmica.