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Pancadaria na UNEB: briga entre estudantes termina na Central de Flagrantes

Universidade afirmou o compromisso com a segurança

Evellyn Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Pancadaria na UNEB: briga entre estudantes termina na Central de Flagrantes
Foto: reprodução redes sociais

Uma briga entre dois estudantes terminou em agressões físicas na manhã desta segunda-feira, 9, no Campus I da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), localizado no bairro do Cabula, em Salvador.

A confusão mobilizou profissionais da vigilância, alunos e policiais militares, que precisaram intervir para conter o confronto.

Vídeo mostra agressões dentro da universidade

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os dois homens, de 20 e 29 anos, caídos no chão durante a troca de agressões. Diante da situação, profissionais da segurança da universidade intervieram para separar os envolvidos e controlar a ocorrência.

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Estudantes foram encaminhados à Central de Flagrantes

Em nota, a UNEB informou que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, posteriormente, a Polícia Militar, responsável por encaminhar os envolvidos à Central de Flagrantes.

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Segundo a Polícia Civil, os dois homens foram ouvidos e responderão ao procedimento em liberdade. A universidade afirmou que acompanha o caso e reafirmou o compromisso com a segurança, o respeito e a integridade de toda a comunidade acadêmica.

Confira o vídeo:

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Salvador uneb

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