Itapuã e outros seis bairros de Salvador podem ficar sem energia nesta quarta (7/10)

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Seis bairros de Salvador terão corte temporário de energia nesta quarta-feira, 7, devido à uma suspensão programada. A Neoenergia Coelba, empresa responsável pela distribuição, disse que o serviço será suspenso entre 10h e 16h.

Segundo a Neoenergia, as suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica, mas os serviços são informados antecipadamente.

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Ao longo do dia, os seguintes bairros serão afetados:

Itapuã

Porto Seco Pirajá

Ilha dos Frades

Jardim Armação

Pernambués

Saboeiro

Sussuarana

Quais trechos dos bairros terão cortes de energia?

Itapuã

Endereços afetados:

Tv. 2 do Monte, 5, 7 e 9;

Tv. Vila Romana, 201, 9, 810, 122, 12, 1, 7, 85, 131, 805, 8, 30, 135, 22, 10, 17, 20, 41, 123, 32, 33, 179, 81, 40, 14, 63, 178, 16, 15, 21, 9998, 62, 54, 29, 208, 65, 31, 42, 3, 5, 58, 66, 27, 68, 56, 26, 24, 57 e 25;

Rua Vila Romana, 32, 103, 413, 194, 16, 21, 201, 300, 64, 190, 178, 93, 23, 191, 141, 83, 26, 181, 9481, 139, 20, 53, 69, 60, 30, 55, 28, 208, 209, 10, 227, 47, 35, 49, 85, 87, 25, 33, 211, 58, 71, 74, 202 e 210;

Rua Beira Rio, 9 e 3;

Tv. 2 Vila Romana, 17, 67, 29, 5, 4, 61 e 63;

Rua do Monte, 10 e 13;

Tv. 2 das Pedrinhas de Itapuã, 21.

Porto Seco Pirajá

Endereços afetados:

Rua Antônio Andrade, 3

Ilha dos Frades

Endereços afetados :

Fazenda Veloza

Jardim Armação

Endereços afetados:

Rua General Braulio Guimarães, 88

Rua Rodrigues Dórea, 690.

Pernambués

Endereços afetados:

Rua dos Canibais, 87

Saboeira

Endereços afetados:

Rua Silveira Martins, 81, 78, 80, 42, 13, 18, 4170 e 9;

Rua Adálicio Nogueira, 14, 16, 13, 17, 12, 15, 1 e 27;

Tv. Ivonildes, 32, 46, 28, 34, 23, 33, 451 e 36;

Rua Ivonildes, 32.

Beco da Coruja, 159.

Sussuarana

Endereços afetados:

Av. Ulysses Guimarães, 1191

Por que a suspensão de energia é necessária em Salvador?

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando a energia é suspensa?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: