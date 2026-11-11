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Itapuã, Pituba e mais: veja bairros sem energia nesta quarta (11/11)

Suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Divulgação | Coelba

Itapuã, Pituba e outros dois bairros vão ficar sem energia elétrica por um período nesta quarta-feira, 11. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pelo serviço, as pausas ocorrerão das 9h às 16h de forma alternada.

Durante o período, também serão afetados Caminho das Árvores e Barris.

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A Neoenergia afirma que suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica. Os serviços são informados antecipadamente.

Confira trechos sem energia em cada bairro:

Barris

  • Rua General Labatut, 4.
  • Horário: 9h às 16h.

Caminho das Árvores

  • Avenida Tancredo Neves, 1.033, 1.222 e 1.186.
  • Alameda das Framboesas, 224, 366, 71, 199, 286, 105, 142, 106, 281, 128, 20929, 335, 234, 151, 349, 225, 180, 253, 182, 80 e 52.
  • Rua Professor Milton Cayres de Brito, 69, 103 e 1.160.
  • Rua Ewerton Visco, 160.
  • Rua Coronel Almerindo Rehem, 82.
  • Alameda dos Sombreiros, 1.043.
  • Horário: 10h às 16h.

Itapuã

  • Avenida Dorival Caymmi, 1.080.
  • Horário: 10h às 16h.

Pituba

  • Rua Aristides Fraga Lima, 177.
  • Horário: 10h às 16h.

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Entenda a falta de energia em Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações:

  • Evite abrir a geladeira e o freezer: isso ajuda a conservar a temperatura interna e os alimentos por mais tempo;
  • Programe suas atividades: se você precisa de energia elétrica para trabalhar ou realizar atividades, ajuste seus horários para evitar imprevistos durante o período de manutenção.
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falta de energia Neoenergia Coelba Salvador

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