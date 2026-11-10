Vídeo: motociclista ferido por cerol se pronuncia após acidente

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O motociclista que ficou gravemente ferido após ter o pescoço atingido por uma linha de pipa com cerol, em Salvador, se pronunciou pela primeira vez após o acidente.



Internado no Hospital do Subúrbio, o homem apareceu em um vídeo gravado na unidade de saúde nesta terça-feira, 10, um dia depois da ocorrência. Na gravação, ele agradeceu pelas mensagens de apoio, orações e preocupação recebidas após o episódio.

“Muito obrigado, gente! Agradeço pela preocupação, orações e livramento. Logo, logo estarei de volta”, declarou o motociclista.

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Motociclista perdeu controle da moto após ser atingido por cerol

O acidente aconteceu na segunda-feira, 9, na Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Avenida Suburbana, no bairro do Lobato. Segundo informações iniciais, o motociclista transportava um passageiro em uma viagem com destino ao Subúrbio Ferroviário quando foi atingido pela linha cortante. Após o ferimento, ele perdeu o controle da motocicleta e caiu na pista.

Apesar da gravidade do corte, a vítima permaneceu consciente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa que estava no local utilizou uma camisa para pressionar o ferimento e conter o sangramento até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





Vítima foi transportada de helicóptero para hospital

Devido à gravidade da lesão, um helicóptero do Corpo de Bombeiros foi utilizado no resgate, transportando o motociclista para o Hospital do Subúrbio.

A operação de socorro provocou a interdição da Avenida Suburbana nos dois sentidos, causando congestionamento e transtornos para quem trafegava pela região.

Confira o vídeo: