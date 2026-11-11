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Imagem ilustrativa da imagem Linha com cerol pode matar em minutos? Especialista explica os riscos e cuidados necessários
SALVADOR

Linha com cerol pode matar em minutos? Especialista explica os riscos e cuidados necessários

Vítima pode perder a consciência e morrer em poucos minutos

HOME > SALVADOR
Evellyn Teixeira
Por

O caso de um motociclista que ficou ferido após ter o pescoço atingido por uma linha com cerol, em Salvador, acendeu um alerta sobre os riscos dessa prática para quem circula pelas ruas da capital baiana.

A vítima se pronunciou pela primeira vez nesta terça-feira, 10, após passar por uma cirurgia. Em vídeo publicado nas redes sociais, o motociclista agradeceu pelas mensagens de apoio, pelas orações e pela preocupação do público durante sua recuperação.

Embora empinar arraias seja uma atividade tradicional, o uso de materiais cortantes nas linhas representa um risco principalmente para motociclistas e ciclistas.

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Em entrevista ao portal A TARDE, o médico de emergência Jean Rios e a gerente de Educação para o Trânsito da Transalvador, Miriam Bastos, explicaram os perigos e as principais medidas de prevenção.

"O perigo está na capacidade de corte da linha, que, quando revestida com cerol, passa a funcionar como uma lâmina", explica Jean Rios. Segundo ele, os ferimentos no pescoço podem atingir vasos sanguíneos e estruturas responsáveis pela respiração, provocando complicações graves.

Linha com cerol pode levar à morte em poucos minutos

Ainda de acordo com o especialista, em situações mais severas, a vítima pode perder a consciência e morrer em poucos minutos, principalmente quando há perda rápida de sangue ou comprometimento das vias respiratórias.

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Foto: Divulgação

“Em acidentes graves envolvendo o pescoço, cada minuto faz diferença. Uma hemorragia importante pode levar rapidamente ao choque circulatório, enquanto uma lesão das vias respiratórias pode impedir a chegada de oxigênio aos pulmões”, explica o médico.

Entre os principais sinais de alerta estão:

  • sangramento intenso;
  • dificuldade para respirar;
  • alteração da voz;
  • aumento do volume do pescoço;
  • palidez;
  • suor frio;
  • tontura;
  • confusão mental;
  • perda de consciência.

O especialista ressalta que a ausência desses sintomas nos primeiros momentos não significa que a vítima esteja fora de perigo, já que algumas complicações podem surgir progressivamente. Por isso, qualquer corte significativo na região exige avaliação médica urgente.

O que fazer e o que evitar em caso de acidente com cerol?

Diante de um ferimento no pescoço, os primeiros socorros precisam ser realizados com cautela para não agravar a situação. Jean Rios orienta que a prioridade é controlar o sangramento com segurança e acionar imediatamente o atendimento especializado.

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Foto: Foto gerada por IA

O médico alerta que não se deve improvisar torniquetes, cordas ou faixas apertadas ao redor do pescoço, pois essas medidas podem comprometer a circulação sanguínea e a respiração. Também é contraindicado retirar objetos presos à lesão, tentar explorar a profundidade do corte ou introduzir materiais no ferimento.

Outro cuidado importante é não oferecer água, alimentos ou medicamentos à vítima. A movimentação desnecessária e o transporte improvisado também devem ser evitados quando houver possibilidade de atendimento rápido por uma equipe especializada.

Prevenção aos motociclistas

Além da gravidade das lesões, o episódio reforça a necessidade de prevenção entre os condutores de motocicletas. Miriam Bastos destaca que o cerol representa um problema de saúde pública, já que os acidentes podem provocar traumas graves, exigir cirurgias, múltiplos procedimentos médicos e longos períodos de internação.

“A linha funciona como uma lâmina e provoca cortes profundos”, alerta a gerente de Educação para o Trânsito da Transalvador.

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Foto: Divulgação

Entre as medidas de proteção recomendadas estão o uso de capacete devidamente afivelado, antena corta-pipas e proteção específica para a região do pescoço, como a pescoceira. Roupas adequadas para pilotagem também ajudam a reduzir a exposição do corpo a possíveis ferimentos.

Miriam ressalta que os equipamentos não substituem os cuidados durante a condução. Respeitar os limites de velocidade, desacelerar em situações de risco e adotar os princípios da direção defensiva são atitudes fundamentais para a segurança no trânsito.

Uso e comercialização de cerol são proibidos

A gerente da Transalvador também chama atenção para a responsabilidade de quem utiliza e comercializa linhas cortantes. Segundo ela, a prática pode resultar em consequências legais, além dos danos físicos e sociais provocados pelos acidentes.

A orientação é que a prática de empinar arraias aconteça em locais afastados das vias públicas, utilizando exclusivamente linhas de algodão, sem cerol ou outros materiais cortantes. A medida protege não apenas motociclistas, ciclistas e pedestres, mas também a própria pessoa que manipula a linha.

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Transalvador realiza ações educativas para prevenir acidentes

De acordo com Miriam Bastos, a Transalvador desenvolve atividades de fiscalização e orientação voltadas aos motociclistas profissionais, além de campanhas educativas e palestras em escolas, universidades e pontos de encontro desses trabalhadores.

As iniciativas buscam conscientizar os condutores sobre a importância dos equipamentos de proteção e das práticas preventivas no trânsito.

O caso registrado em Salvador reforça que uma linha aparentemente inofensiva pode provocar consequências irreversíveis. Mais do que uma questão de fiscalização, a prevenção depende da conscientização de quem empina arraias e do compromisso coletivo com a preservação da vida.

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