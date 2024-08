Laudo aponta irregularidades em parque onde jovem perdeu braço

Andrei Peroba sofreu o acidente em um dos brinquedos no Parque de Diversões - Foto: João Grassi | Portal Massa!

O laudo pericial do Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil da Bahia apontou diversas irregularidades no brinquedo 'Intox', equipamento no qual o jovem Andrei Peroba, de 20 anos, se acidentou em 15 de fevereiro deste ano, em um parque de diversões na Pronaica, bairro de Cajazeiras, em Salvador. Ele teve o braço direito amputado devido aos ferimentos.

De acordo com o laudo do exame de lesões corporais feito pelo jovem Andrei Peroba, que o Portal A TARDE teve acesso, ficou constatado o perigo de morte por causa do acidente, além de grave lesão do braço do rapaz.



No final da manhã desta segunda-feira, 12, durante entrevista coletiva com os advogados Bruno Moura e Antônio Jorge, representantes do garoto, comentaram o caso.

"O laudo pericial aponta todas as ilegalidades no equipamento. Havia dois botões de pausa de emergência. Nenhum dos dois botões estava funcionando. O parque também não contava com manual de funcionamento e não contava há anos com manutenção", explicou Moura.

Segundo ele, a perícia confirma a responsabilidade da proprietária do empreendimento, do dono do equipamento, e da Sedur, que liberou o funcionamento do brinquedo onde ocorreu o incidente.

"A grande pergunta que fica é quem autorizou o funcionamento de um parque que não contava com manutenção, que os botões de pausa de emergência também não estavam funcionando?", questionou o advogado.

A defesa do jovem não revelou detalhes de todos os pedidos feitos na ação civil, mas destacou que, entre as solicitações, está a de uma prótese mecânica.

"A gente pede a prótese do braço, o braço mecânico, porque o Andrei, como todos sabem, perdeu o seu braço, perdeu o membro por inteiro, completamente, e ele precisa restabelecer a sua vida, ele precisa voltar a ter uma vida de um jovem de 20 anos", completou Moura.

Em nota, Sedur informou emissão de licença de parques de diversões, condicionada à apresentação de um laudo de vistoria técnica dos equipamentos. "A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) informa que a emissão de licença de parques de diversões, de acordo com a legislação vigente, é condicionada à apresentação de um laudo de vistoria técnica dos equipamentos, realizado por um responsável habilitado com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) válida, e do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) que foram apresentados na ocasião. O documento foi emitido pela Central Integrada de Licenciamento de Eventos (CLE)".



O Portal A TARDE entrou em contato com a defesa do proprietário do equipamento do parque, mas até a última atualização desta reportagem, não obteve resposta.