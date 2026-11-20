OPORTUNIDADE!
Mais de 30 linhas de ônibus são reforçadas durante feriado em Salvador
Operação Praia busca facilitar o deslocamento até as praias da capital
Por Beatriz Rego
Para quem quer aproveitar as praias de Salvador nesta sexta-feira, 20, feriado da Consciência Negra, mais de 30 linhas de ônibus terão a operação reforçada. A ampliação faz parte da Operação Praia, que busca facilitar o deslocamento dos passageiros até as praias da capital.
A iniciativa, realizada aos domingos e feriados, seguirá até o fim do verão. Com o aumento na oferta de viagens, veículos reguladores também estarão disponíveis para atender à demanda. Dessa forma, os ônibus poderão ser direcionados pelas equipes de fiscalização de acordo com o fluxo de passageiros e as necessidades identificadas durante a operação.
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Confira as linhas de ônibus reforçadas:
- 0136 – Lapa x Chame Chame
- 0137 – Lapa x Barra Avenida
- 1419 – Boca da Mata x Estação BRT Hiper
- 1320 – Pau da Lima x Nordeste
- 1346-03 – Av. Dorival Caymmi x Est. Pirajá
- 1346 – Est. Pirajá x Itapuã
- 1248 – Tancredo Neves x Est. BRT Hiper
- 1308 – Castelo Branco x Est. BRT Hiper
- 1248-01 – Tancredo Neves x Est. BRT Hiper (via Term. Acesso Norte)
- 1235-02 – Av. Dorival Caymmi x Sussuarana
- 1235-01 – Novo Horizonte/Nova Sussuarana x Metrô Pituaçu
- 1230-06 – Lapa/Barra x Sussuarana
- 1230-01 – Novo Horizonte x Barra R1
- 1235 – Sussuarana x Patamares
- 1230 – Sussuarana x Barra R1
- 1211-03 – Lapa/Barra x Tancredo Neves
- 1145 – T. Acesso Norte x Ribeira
- 1211 – Tancredo Neves/Term. Acesso Norte x Barra
- 1142-02 – Cabula 6 x Ribeira R2
- 1215 – Engomadeira x Lapa
- 1142 – Cabula 6 x Ribeira R2
- 0431-01 – G. Barbosa/Sh. da Gente x IAPI
- 0431-02 – IAPI x Est. BRT Hiper (via Term. Acesso Norte)
- 0331-03 – Av. Dorival Caymmi x Faz. Grande do Retiro
- 0431 – IAPI x Est. BRT Hiper
- 0331 – Faz. Grande do Retiro x Abaeté/Itapuã
- 1034 – Parque São Cristóvão/Barroquinha
- 1055 – Estação Mussurunga/Ribeira-São Joaquim
- 1079 – Estação Mussurunga/Praia do Flamengo
- 1342 e 134201 – Estação Pirajá/Bonfim-Ribeira
- 1344 – Estação Pirajá/Ribeira (Ligação Lobato-BR)