Siga o A TARDE no Google

Para quem quer aproveitar as praias de Salvador nesta sexta-feira, 20, feriado da Consciência Negra, mais de 30 linhas de ônibus terão a operação reforçada. A ampliação faz parte da Operação Praia, que busca facilitar o deslocamento dos passageiros até as praias da capital.

A iniciativa, realizada aos domingos e feriados, seguirá até o fim do verão. Com o aumento na oferta de viagens, veículos reguladores também estarão disponíveis para atender à demanda. Dessa forma, os ônibus poderão ser direcionados pelas equipes de fiscalização de acordo com o fluxo de passageiros e as necessidades identificadas durante a operação.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira as linhas de ônibus reforçadas: